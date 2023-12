Nutri Team: “Beneficios del ayuno intermitente en tu salud digestiva”

CREDITO CARAS

Para empezar es importante aclarar que el ayuno no es una “dieta”, ni tampoco significa estar a “dieta”. El ayuno intermitente es un como se le llama al régimen alimenticio en el cual se alternan periodos de tiempo de ayuno -de entre 12 horas a 18 horas- con periodos de ingesta. En algunos casos más extremos se pueden prolongar por hasta 24 o 48 horas pero no son recomendados en la práctica habitual y se recomienda sean supervisados por un profesional. En los momentos de ingesta se puede realizar el plan alimentario que se desee, ya sea vegetariano, keto, proteico, etc. Muchas personas utilizan las horas de sueño para hacer más ameno y corto el periodo de ayuno.

¿Qué ocurre en mi cuerpo mientras ayuno?

Se genera el descanso del sistema digestivo. Estómago, intestino, hígado y páncreas se relajan y no están trabajando constantemente. Esto previene la saturación de los órganos y que sigan funcionando adecuadamente.

Se evita la sobre proliferación de bacterias patógenas en nuestro intestino. Debido a que cuando comemos, también le damos de comer a nuestras bacterias, y el exceso de ingesta aumenta el crecimiento de estas bacterias perjudiciales, ya que las mismas se alimentan principalmente de azúcares.

Se reproducen nuestras bacterias benéficas en nuestro intestino.

Se utiliza el 30% de energía que se consume en los procesos digestivos, para otros sistemas como músculos, sistema nervioso, etc.

Se llevan a cabo los procesos de desintoxicación del cuerpo.

Luego de las 16/18 hs de ayuno se produce la autofagia, destrucción de proteínas y células viejas y muertas, hay estudios señalan que este proceso podría ayudar a prolongar los años de vida. En ratas ya se ha comprobado que aumenta hasta un 30% más la expectativa de vida.

Mitos del ayuno intermitente

“Perderé musculo si lo hago”. “ Luego voy a tener efecto rebote”. “Mi cuerpo necesita comer para que no me baje el azúcar o la presión”. “No lo puedo hacer porque tengo bajo peso”. “Entreno mucho y necesito comer más veces”

Todos estos son mitos o creencias limitantes.. Como mencionamos anteriormente no es una dieta, por ende, no se perderá peso, ni músculo, ni se tendrá un efecto rebote ya que el ayuno es simplemente una organización en el tiempo en el que ingerimos alimentos, no qué tipos de alimentos se ingieren. Tampoco se disminuirá el azúcar, ni la presión, no se perderá peso si no deseas, debido a que en los periodos de ingesta se realizará la alimentación que se desee hasta saciarse incluso. Esto te llevará, posiblemente, a tener mayor conciencia en la alimentación, a evitar los picoteos o comer por comer, logrando así mantener tu peso saludable.

Beneficios importantes en nuestra la salud digestiva

Aumenta los niveles de energía a nivel general.

Mejora la microbiota intestinal.

Mejora y cura los síntomas digestivos como, estreñimiento, acidez, gastritis, diarreas, entre otros.

Reduce la inflamación crónica de bajo grado.

Previene las enfermedades crónico degenerativas como, cáncer, alzheimer, diabetes, entre otras.

Mejora el sueño, ayuda a lograr un descanso sin interrupciones, y a levantarnos sin dolores, ni inflamación.

¿Cómo empezar a implementarlo?

Recomiendo empezar por 12 horas, por ejemplo, que tu última comida sea a las 20 hs (cena) y tu desayuno a las 8 hs. Y seguir el resto del día con las comidas como almuerzo, merienda y cena hasta las 20 hs.

Para mantener una buena salud digestiva, es importante que no comas cada 2 horas, recomiendo que pasen de 3 a 5 horas, entre una comida y la otra. Así no se estimula constantemente al proceso digestivo que se lleva gran parte de tu energía y no le damos de comer a las bacterias patógenas, que necesitan glucosa constantemente.

Sugerimos que en los momentos de ingesta se realice una alimentación antiinflamatoria y funcional, que otorgue energía, que sane y potencie no sólo la salud digestiva sino la salud en general.

De necesitar más información sobre cómo llevar a cabo el ayuno intermitente y una alimentación para sanar desde la raíz sus problemas digestivos, escribirme!

Seguime en mi Instagram para más consejos en @Nutriteam.bg

Y súmate a mis programas para sanar enviándonos un WhatsApp con tu caso al 3413931824. Te espero, Belu Guerin.