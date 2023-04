¿Qué es la Alquimia?

CREDITO CARAS

La alquimia es un antiguo arte y ciencia que se centra en transformar plomo en oro. Esta transformación alquímica también podía aplicarse a los procesos internos del ser humano, para lograr la transmutación del cuerpo, alma y espíritu. A lo largo de los siglos, los alquimistas se dedicaron a buscar la "piedra filosofal" o "elixir de la vida" que les permitiría obtener la inmortalidad y la perfección.

¿De qué hablamos cuando decimos alquimia interna?

En la alquimia interna, se habla de un proceso de transformación personal que ocurre en siete etapas o fases. Estas fases son:

• Calcificación: La calcificación representa el inicio del proceso de transformación. Esta fase se asocia con la muerte y la disolución de las estructuras antiguas, las creencias y los hábitos que ya no sirven para nuestro desarrollo personal.

• Disolución: En esta fase, se debe disolver lo que fue calcificado para poder separar lo que es valioso de lo que no es. Esto puede incluir la disolución de creencias limitantes, hábitos negativos y patrones de pensamiento tóxicos.

• Separación: La separación implica separar los elementos valiosos de los que no lo son. En este punto, el alquimista aprende a distinguir lo que es importante y lo que no, y a desapegarse de lo que no contribuye a su crecimiento personal.

• Conjunción: La conjunción representa la unión de los opuestos. Aquí, el alquimista aprende a integrar los aspectos positivos y negativos de su personalidad para lograr un equilibrio.

• Fermentación: En la fermentación, las sustancias se transforman en algo nuevo y diferente. Este proceso alquímico se asocia con el renacimiento y la transformación personal.

• Destilación: La destilación es el proceso de purificación, en el que se eliminan las impurezas y se obtiene algo más concentrado y valioso. Aquí, el alquimista aprende a concentrar su energía y a focalizarse en lo que es importante.

• Coagulación: La coagulación es la última fase del proceso de transformación. En esta etapa, los elementos se unen para formar una nueva estructura sólida y resistente. El alquimista alcanza una nueva forma de ser, más consciente y más conectada con su verdadero yo, inmortal y perfecto.

Es importante tener en cuenta que este proceso de transformación no es lineal, sino que es cíclico y se repite una y otra vez a lo largo de la vida. Cada vez que enfrentamos una nueva crisis o desafío, volvemos a pasar por estas fases para lograr una transformación personal más profunda.

