¿Queres pintar tu casa?

Les dejamos 6 tips de una de las empresas que esta revolucionando el rubro de la remodelación y el mantenimiento.

1. PLANIFICACION

Si queres pintar toda la casa lo ideal es empezar por el ambiente más vacio, esto te servirá para luego facilitarte el movimiento de las cosas.

Chequear que tengamos todos los materiales: cinta de papel, plástico o telas para proteger los objetos, cartón para el piso, enduido, yeso, lija, espátula, rodillos, batea, pintura etc.)

2. ELECCION DEL COLOR Y TIPO DE PINTURA

Hoy en dia, las diferentes marcas de pintura ofrecen una paleta muy extensa de colores que podemos elegir antes de aplicar. Podes tomar ideas y ver tendencias en App como Pinterest

Según las superficies tenemos distintos tipo de pinturas: Látex Mate, Látex Satinado, Esmaltes sintéticos, Lacas y barnices, etc. Recomendamos consultar en la pinturería cuál es el mejor producto para tu proyecto.

Profesionales Confiables trabaja y recomienda Látex ultralavable de Alba Pinturas. Es un producto muy noble y de fácil aplicación. Permite el fácil lavado en caso de manchas o roces.

3. PREPARAR BIEN LAS SUPERFICIES

Sin dudas este es el paso más importante para un trabajo final impecable.

Si están en mal estado, hay que rasquetear para sacar la pintura suelta, enduir o poner yeso si tiene agujeros o pequeñas grietas.

Esperar a que seque, lijar y si es necesario volver a enduir. Luego se lija y se limpia antes de pintar. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo antes de pintar. La pintura por sí sola, no elimina imperfecciones.

4. PROTEGE MUEBLES Y SUPERFICIES

Poné cinta de pintor en zócalos, esquinas de techos, puertas y marcos. Protege todo para no manchar porque luego la limpieza te lleva mucho tiempo. Las teclas y tomas, si podes sacalos; si no, poneles también cinta. El suelo protegelo con cartón corrugado. Y si tenes muebles que no podes mover, protegelos con nylon o sábanas viejas.

5. TECHOS, PAREDES Y ABERTURAS

Siempre se comienza de arriba hacia abajo. Se empieza por los techos y se continúa por las paredes. Por último se realiza el pintado de aberturas.

Lo ideal es realizar primero los “cortes” que son los las esquinas y rincones que se llega solo con pincel. Luego se aplican ,como mínimo, 2 manos con rodillo.

Por último se hacen las aberturas encintando para evitar manchar las paredes. Recomendamos cinta de papel azul que tiene menos pegamento y sacar apenas termines de pintar para evitar que descascare la pintura de la pared.

6. LIMPIEZA

Es posible que manches con pintura el piso o algún objeto. Por lo general la pintura para techos y paredes es a base de agua por lo que se puede limpiar fácilmente con un trapo mojado o alguna esponja.

Por su parte el esmalte sintético con el que por lo general se pintan las aberturas es a base de solventes por lo que para sacar las manchas debes utilizar aguarrás o thinner . El sintético es más difícil para remover por lo que te recomendamos tomarte tu tiempo de preparación antes de pintar.

Planificar con eficacia y realizar un trabajo de excelencia es algo que requiere experiencia. Con tiempo, ganas y aplicando nuestros consejos podes realizar un muy buen trabajo.

Si pintar no es lo tuyo o no tenes el tiempo, recordá que podes contar con Profesionales Confiables.

Datos de contacto:

Instagram: @profesionalesconfiables

Web: www.profesionalesconfiables.com.ar

WhatsApp: 1155654308