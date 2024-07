Sanando el pasado para transformar el futuro: Entrevista con Luciana Nora Rodrigo

CREDITO CARAS

¿Cómo influyen nuestras emociones bloqueadas y conflictos no resueltos en el comportamiento de nuestros hijos, según tu experiencia en Decodificación Bioemocional y Constelaciones Familiares?

Nuestros hijos son el reflejo de nuestras emociones bloqueadas y conflictos no resueltos. Muchas veces las madres me escriben desesperadas porque sus hijos están "insoportables", contestadores, hiperactivos...

En Decodificación Bioemocional, Constelaciones Familiares y demás terapias, no abordamos al niño, trabajamos directamente con los padres, ¡he ahí el origen de todo!

Mágicamente cuando los padres trabajan en sus heridas emocionales, sus abandonos, abusos, sometimiento, el temperamento del "Niño" cambia. Los hijos solo muestran los conflictos no resueltos de tus padres, abuelos y bisabuelos.

Cuando te haces cargo de tus emociones y comenzas a trabajar en amarte, respetarte, darte lo que mereces, LIBERAS A TUS HIJOS y a tu descendencia de emociones y conflictos. Evitas que ellos tengan que llevar esta mochila de carencias y sufrimientos que además de ser tuyos, vienen de tus antepasados. Tus hijos ya tienen sus propias heridas que sanar, ellos ya tienen su “contrato de Alma” que descubrir. Si vos sanas tus heridas emocionales, ellos pueden evolucionar e ir por su propio destino. Todo lo que sanes en vos, se transmitirá como NUEVOS RECURSOS a tu descendencia.

Dentro de cada uno de nosotros, existe un pequeño niño que está herido, se siente solo, necesita con locura que lo amen, que lo abracen, que lo besen.

Sanar a nuestro niño interior es fundamental para trascender nuestros miedos, inseguridades, aprehensiones y barreras emocionales que hemos creado de manera inconsciente.

Se entiende gracias al estudio del TRANSGENERACIONAL, que las heridas emocionales se traspasan, que, si nosotros hemos sufrido en nuestra infancia, nuestros padres sufrieron mucho más, y más aún nuestros abuelos. Nadie ha querido causar daño intencionalmente.

Cuando estás con miedos, rabia, de mal humor, cuando actúas de manera irracional, inmadura, cuando sufres de codependencia, te sientes superado por el descontrol de tus emociones, o cuando te sientes abandonado y rechazado es cuando en el fondo de tu pecho se produce ese "agujero" que crece y crece y puede hasta cortar tu respiración, en ese profundo dolor es donde habita tu niño interior. Es él quien aparece cuando te sientes herido, es él quien aparece cuando te sientes atacado, olvidado, juzgado.

No importa la edad que tengas hoy, nunca es demasiado tarde para sanar nuestra infancia. Nuestro niño interior ha sido paciente, te ha esperado por años, es tiempo de sanar, de mirar el pasado y decidir qué quieres vivir sintiendo paz en tu corazón.

Es tiempo de entregarte todo ese amor que anhelas, los cuidados que te hicieron falta, las caricias robadas. Hoy debes aceptar y asumir que no será papá, ni mamá, quiénes acudirán a tu llamado desesperado de amor, es tiempo de aceptar y asumir que no será papá, ni mamá quiénes te den su aprobación, es cierto que no eres responsable de las heridas que cargas, pero hoy eres el responsable de sanarlas.

"No puedes exigir, ni esperar amor, del que tú no te has sabido dar".

Nuestro niño interior habita en cada uno de nosotros, de igual manera para hombres y mujeres, somos todos Almas en búsqueda del amor incondicional.

