Sherpas: acompañando a la cima desde el coaching ontológico

View this post on Instagram

Te invitamos a participar de nuestra “Travesía Sherpas” 🔥, tendrás la oportunidad de sumarte a 8 clases donde harás un recorrido de auto conocimiento y auto observación de tu manera de SER y HACER, para tener mas claro que y como cambiarlo, logrando nuevos resultados para tu vida. ⠀ ➡️ Inteligencia emocional, Coaching, emprendedurismo, autoestima, autoconfianza, comunicación productiva y asertiva. Todo en un solo curso, todo en un viaje de autoconocimiento.⠀ ⠀ 🔸Comienza: 14 de Mayo⠀ 🔸Duración: 2 meses.⠀ 🔸Horario: Todos los Jueves a las 19hs.⠀ ⠀ Los Workshops serán:⠀ ⠀ 1️⃣ "El Poder Personal" - Develando el Secreto Mejor Guardado.⠀ ⠀ 2️⃣ "Eres lo que Escuchas y Opinas" - Como Relacionarte Mejor con el Que Dirán.⠀ ⠀ 3️⃣ " La Vulnerabilidad y las Emociones" - Explotando su Poder Oculto.⠀ ⠀ 4️⃣ "Haciendo que las Cosas Pasen" - Como Coordinar y Relacionarme de Forma Efectiva.⠀ ⠀ 5️⃣ "Conexion corporal" - El cuerpo como acceso hacia tu mejor versión⠀ ⠀ 6️⃣ "Emociones Amigas" - Como Convertir las Emociones en Aliadas de tu Vida.⠀ ⠀ 7️⃣ "La Conversación que Empodera" - La Herramienta Fundamental.⠀ ⠀ 8️⃣ #Desafiate - La Llave de la Autoconfianza y el Logro de Resultados.⠀ ⠀ Vas a poder elegir un sólo Workshop⠀ o todo el paquete entero! 👉 SI VAS AHORA AL LINK DE LA BIO Y NOS ENVIAS UN MENSAJE VAS A PODER INSCRIBIRTE CON UN DESCUENTO! ➡️Para más información, link en Bio! ⠀ Animate a vivir esta nueva Experiencia! 🔥⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #travesia #coaching #emprendedor #emociones #comunicacion #argentina #coach #empedurismo #bienestar #felicidad #adventure #motivacion #meditacion #emprendedores #salud #reflexiones #exito #frases #negocios