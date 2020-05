Sonia Tu Coach Ontológico: un proceso para descubrir tu camino

“El comienzo de una actividad está lleno aprendizaje para afianzarse en un área del quehacer”, comenta Sonia Edit Alvarez, coach ontológica profesional, con formación en el área de la psicología social. A ella lo que más le desconcertaba (y aún lo hace) eran los silencios ya que en ellos se podía dar paso al comienzo del proceso de cambio. “Valoro esos momentos donde el coachee esta consigo mismo dándose cuenta de algo, comprendiendo la situación. Allí es donde el profesional puede indagar para que el coachee declare lo que va a hacer e iniciar un camino para sus logros”. La coach cuenta con un gran grupo de trabajo que la ayuda día a día en su labor. “Somos seres sociales, nos afiliamos, pertenecemos a un grupo; ese campo donde interactuamos, crecemos con otros. Debo dar mi reconocimiento profesional más afectuoso, a mi coequiper Silvia E. Oteri (Coach en familia) y a mi mentor Carlos R. Porta (Coach para emprendedores). Valoro mucho a mi equipo y sobre todo a mis coachees (clientes) por su confianza. Solos somos una gota, juntos un océano”.

¿Qué es el coaching y para que se utiliza? ¿Qué clase de coaching realizas? ¿Qué beneficios tiene el mismo?

El coaching, hablando desde la mirada ontológica, está centrado en el ser humano, en ese espacio conversacional de acompañamiento, de reflexión creativa para maximizar los potenciales personales y profesionales del coachee. El coaching no es mentoring, ni couseling, ni terapia en salud mental. En el coaching ontológico se potencian las capacidades individuales, dentro de los espacios grupales. El cliente es el protagonista de su historia. Este proceso lo pueden aplicar en descubrir posibles caminos en la solución de sus quiebres, explorar sus obstáculos, identificar sus creencias limitantes, reconocer sus propios recursos, desarrollar el autoliderazgo, encontrar su motivación, crear nuevos modos de ver y explicar su realidad, impulsar a ser su mejor versión, construir escenarios posibles para su desempeño. Es decir, tratar de encontrar la coherencia entre su sentir, pensar y hacer.

El coaching ontológico está centrado en la persona, en su lenguaje, en sus emociones, en su cuerpo, en sus silencios. Se trata de acompañarlo en su deliberación instituyendo aquello que está latente en él y quiera manifestarlo. El beneficio es el empoderamiento del cliente, es un nuevo observador con libertad de tomar sus decisiones respecto a su realidad.

¿Cuáles son las metodologías y modalidades de las sesiones?

El método es Socrático, basándose en el valor del diálogo, la aplicación de herramientas de PNL, la escucha atenta. Los estadios de la sesión son: acuerdo, exploración y decisión. Su base radica en búsquedas internas para que las personas encuentren su estar siendo, en vías de posibles acciones transformadoras, lo cual exige compromiso con el cambio y el aprendizaje. El "Coaching ontológico" es una disciplina cuya esencia es ocuparse del Ser.

La modalidad es online. La ICF recomienda como tiempo estimado de una sesión entre 30 y 45 minutos. Puede ser personal o grupal. La particularidad del videollamado o la comunicación telefónica te da la comodidad de tu casa, de elegir el horario, el espacio ampliado elegido por personas de habla hispana.

¿Cuáles son los mayores motivos de consulta? ¿Qué inquietudes/pedidos les acercan?

En las sesiones se presentan personas con un quiebre que les quita transparencia en su pensar, sentir y hacer diario. Por un lado, no pueden verse, olvidándose de sus sueños, de sus deseos, de sus intereses, dentro de su grupo de pertenencia. Por otro, La vida en determinados momentos, sin previo aviso te presenta encrucijadas, donde el universo conocido hasta el momento desapareció, entrando en un caos, donde te tienes que deconstruir para construirte.

¿Que buscas en medio de una revolución emocional, en la niebla?

Poder observar, ver, comprender, es lo que te permite elegir una ruta. Así comencé mi formación académica en Psicología Social, en Bioneuroemoción, en Coaching Ontológico buscando una respuesta, una metodología para el bienestar personal y profesional. Un día, hace ya 10 años, vivencié un quiebre que me impuso “jugar y dar de nuevo" recibí el difícil diagnóstico de una enfermedad rara. Es difícil dado que le sucede a 1 persona entre 2000.

En ese momento, comencé una nueva etapa de mi vida, luego de 15 años me entere por primera vez lo que padecía. Todo mi reconocimiento y agradecimiento al Dr Cesar A, Crespi, especialista en Enfermedades Raras. Ahora bien, ante esta nueva realidad, me sentía en un laberinto cuya puerta de salida fue y es el Coaching Ontológico logrando el bienestar práctico. Y ahí, me di cuenta de que mi ser profesional era ser Coach para acompañar a aquella persona que quiera ser un nuevo observador de su realidad, con cambios y se apropie del aprendizaje para su plenitud. Los clientes traen cuestiones como: gestionar bloqueos, emociones, la relación con el dinero, en el ámbito laboral o familiar.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión? ¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? -¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtiene?

Es maravilloso el vínculo que se crea con el coachee a partir de la confianza, la energía fluida, el respeto, la preparación profesional, presentarnos sin caretas, para que este espacio sea sagrado en pos de sentirse bien. El coach ontológico es el director técnico, el coachee va a la cancha a jugar su partido con otros desde su coherencia, desde su ser”. Lo que aprendí es amar esta profesión, dar gracias por pertenecer a la “Cultura Coaching”. La mayor satisfacción es observar en el cliente su sonrisa, su bienestar.

¿Qué es lo que se viene? ¿Como se ven en el futuro?

Lo que vivimos hoy es la velocidad de esta modernidad liquida tenemos que estar preparados para la aceptación, el aprendizaje y el cambio. Con las posibilidades de las TICs los conocimientos avanzan vertiginosamente lo cual exige un sólida formación profesional, continua y actualizada para legitimarnos y legitimar al otro con honestidad y compromiso.

¿Qué es lo que se viene? ¿Como se ven en el futuro?

Mencionando la formación continua, cabe mencionar que estoy escribiendo un blog https://soniatucoachontologico.blogspot.com/ sobre temas que nos ocupan a las personas, “el amor”, “mi esencia” , “ser feliz”, “el abandono”, “el victimismo”… se encuadrar dentro de la libroterapia; surgen de la reflexión, diálogos en grupo de lecturas de libros donde se crea un vínculo con las s miradas de diferentes autores que te permiten evolucionar como persona. Esto se lo debo a mi ser librero y bibliotecario desde siempre.

Para contacto: Sonia Edit Alvarez - +541122937349 // soniatucoachontologico@gmail.com.

Conoce más en www.bienestarpersonalyprofesional.com o en sus perfiles de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.