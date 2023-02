STOP CAIDA®: El tratamiento capilar con el que la Dra. Jimena D. Frasso le devuelve la esperanza a sus pacientes.

CREDITO CARAS

STOP CAIDA® nace de una necesidad, ya que mi mamá siempre tuvo poquito pelo y muy finito.

Ella usó por más de 10 años una cortina de pelo, consecuencia de un faltante notorio. Cuando arranco con la medicina estética, con la inquietud que me caracteriza, comencé a pensar en cómo podía ayudarla.

Investigando específicamente el campo de acción, llegué al armado de una fórmula para un champú, el cual mi mamá empezó a usar. Luego le agregué un suplemento por boca, y también hicimos mesoterapia combinando distintos activos.

Un día descubro un equipo que hace carboxiterapia, y lo sumamos al tratamiento.

Sin darnos cuenta, empezó a pasar el tiempo, y un día mi mamá me pide ayuda para colocarse la cortina de pelo que usaba. Ayudándola, veo que tiene un montón de pelo y ella no se había dado cuenta.

Entonces no se la pongo, y le digo “ya está”. Acto seguido me pregunta: “¿Dónde me la pusiste? Porque no me doy cuenta”. Yo ahí levanto mi mano y le digo: “Acá esta, en mi mamo, no la necesitas más”.

Ese momento fue una emoción muy grande para ella, porque el pelo para una mujer es muy importante.

Luego empezamos con la mantención sumando plasma y rotando mucho los activos, ya que es importante buscar estímulos de distintos lados.

La clave fue estimular el folículo piloso, dado que ella tenía pelo, pero lo que pasaba era que estaba débil.

STOP CAIDA ®️ empezó a ser un boom: mucha gente, de boca a boca, venía para recuperar pelo con este tratamiento y todos pasaban por una excelente experiencia.

A STOP CAIDA®️ lo seguimos mejorando día a día, agregándole: cascos, uno masajeador y otro con estímulos de luces lumínicas, led e infrarrojos, entre otras cosas.

Yo siempre les digo a todos mis pacientes: mientras tengamos pelo, siempre se puede fortalecer.

El paciente que tiene folículo piloso, siempre se puede mejorar y tratar.

Al paciente que viene a mi consultorio, yo le hago perder el miedo a preguntar, y desde ahí es donde yo actuó. ¡Si lo que quiere o siente que tiene que mejorar, está a mi alcance; yo pongo todo para lograr lo mejor!

Dra. Jimena Frasso MN 134797

