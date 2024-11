Te llevo en la piel

CREDITO CARAS

Magali, ¿cómo describes la esencia de tus diseños y qué es lo que buscas transmitir a través de ellos?

Mis diseños combinan espiritualidad y sensualidad, reflejando la energía interna de cada mujer, ese brillo único que atrae miradas de manera genuina. La conexión con mis clientas es fundamental; al comprender lo que más valoran de sí mismas, puedo resaltar esas cualidades en cada prenda, haciéndolas sentir seguras.

¿Cuál fue tu primer contacto con la alta costura y qué te inspiró a dedicarte a esta disciplina?

Mi primer contacto con la alta costura se fue construyendo a lo largo de mi vida. Desde pequeña, siempre sentí una atracción especial por la ropa, pero mi inseguridad me hacía dudar de mis habilidades. Luego, me recibí de técnica en seguridad e higiene, lo cual me brindó estabilidad. Sin embargo, esa etapa me llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería hacer. Durante la enfermedad de mi madre, que luchó contra un cáncer muy avanzado, aprendí lecciones profundas sobre la vida y la importancia de seguir nuestros sueños. Esa experiencia cercana a la muerte me hizo entender que la vida puede cambiar de un día para otro y que no debía desperdiciar mi tiempo en un trabajo que solo me generara dinero. Decidí disfrutar de la vida y hacer lo que realmente me apasionaba.

Comencé creando ropa urbana y en los desfiles solidarios realicé mis primeras prendas bordadas artesanalmente. A partir de ahí, fui escalando en complejidad hasta diseñar vestidos de quinceañeras y novias. A lo largo de este camino, entendí que los límites los pone uno mismo y que hay que desafiarse a enfrentar los miedos.

¿Cuál es la importancia de la confección artesanal en tus diseños?

La confección artesanal es el corazón de mi trabajo. Cada prenda que creo refleja mi dedicación y amor por cada detalle. En conjunto con mi equipo trabajamos en un ambiente lleno de buena energía, y me esfuerzo en conocer las necesidades de cada cliente, resaltando su belleza única.

La moda rápida puede ser accesible, pero una prenda artesanal tiene un valor único que va más allá de lo material. Cada diseño lleva horas de dedicación, cuidado en los detalles y se adapta minuciosamente a las características y esencia de quien la usará. Es una pieza con historia, hecha para resaltar la individualidad y transmitir una energía especial.

¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu carrera?

Actualmente, enfrento el mayor reto de mi carrera: viajaré a Italia para vestir a una Miss en el concurso Miss Europa Continental, transmitido por Amazon Prime y al mismo tiempo abro mi primer tienda con diseños propios de vestidos y trajes de baño.

¿Cómo defines el éxito en tu carrera como diseñadora de alta costura?

El éxito para mí no es simplemente alcanzar una cima, sino un proceso continuo de crecimiento y conexión. Se trata de ayudar a las mujeres a sentirse únicas y seguras a través de mis diseños. Cada día cuenta, y valoro la oportunidad de impactar positivamente en la vida de quienes eligen mis prendas, contribuyendo a que cada mujer brille con su autenticidad.

¿Hay algún mensaje que te gustaría transmitir a través de tu trabajo?

Deseo transmitir un mensaje de aceptación y autenticidad, que cada mujer deje de compararse y empiece a valorar su luz única. Mi misión es fortalecer esa identidad y personalidad especial en cada diseño.

Datos de contacto:

Instagram: @tellevoenlapiel.atelier

Facebook: Te Llevo En la Piel

WhatsApp: +54 9 2645 47-1150