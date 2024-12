CREDITO CARAS

Mariana, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

WeCreativa® comenzó en Agosto del 2023. Me decidí a fundar este espacio luego de haberme tomado 3 años para dedicarme a ser mamá full time.

Siempre comento que es posible ser mamá y ser dueña de tu propio negocio, delegando en un equipo confiable. No es fácil pero es posible.

Mi marido es parte de mi equipo, junto con profesionales freelancers que colaboran cuando es necesario.

WeCreativa® representa los 20 años de mi carrera independiente. Abarcando diferentes áreas: abogacía, diseño gráfico, ventas, branding, mastercoaching, tec. en comercialización, marketing digital y estrategia (B2C / B2B)

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Transformamos profesiones en negocio digital. Entendemos que cada vez hay más profesionales independientes y necesitan usar social media como herramienta de trabajo.

Nuestra mentoria de negocios es personalizada porque cada marca es única.

Yo me encargo de elaborar todo el contenido intelectual de la mentoría, y él se encarga de brindar las sesiones en vivo con aportes de claridad al momento

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Los diferenciales son varios: en primer lugar, soy una profesional recibida. Soy Abogada, Diseñadora Gráfica, Coach ICF y Tec. en Comercialización, y desde que comencé mi camino siempre fui independiente. Nunca tuve un sueldo para apalancar mi vida freelancer. No hablo desde la teoría, trabajo desde la experiencia absoluta.

En segundo lugar, trabajo de manera personalizada la metodología de cada marca: con sus necesidades, su nicho, su identidad, su comunicación, plan de marketing y funnel específicos.

Cada profesional tiene su diferencial, y si no lo tiene, entonces trabajamos para crearlo..

Por eso no ofrecemos procesos grupales, porque entendemos que, aunque puede haber muchos abogados, contadores, arquitectos, consultores y coaches; eso no quiere decir que todos tengan la misma bajada de línea en su negocio.

La mentoría consta de encuentros virtuales 1:1 en vivo, con participación activa del cliente y entrega de material en pdf, el cual se va haciendo a medida que la mentoría avanza.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada. Estos 20 años de carrera, me llevaron a tener todo este compendio de sabiduría que puedo compartir. Lo que me permite, poder ayudar a otros profesionales a montar su negocio para tener una vida laboral que les brinde libertad horaria y financiera.

Datos de contacto:

Instagram: @wecreativa

Mail: [email protected]

Wapp: 1124813765

www.wecreativa.com