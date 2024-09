Wellness Secrets

CREDITO CARAS

Lara, ¿cómo comenzó tu proyecto en Instagram sobre nutrición y vida saludable?

Existen muchas dietas en internet que son imposibles de seguir a largo plazo o que no están bien balanceadas, y las personas no se dan cuenta de que hay otros aspectos que pueden cambiar para mejorar su salud, más allá de la alimentación. El estrés, el sueño, el ejercicio y el ritmo circadiano son igual de importantes. Además, la industria alimentaria engaña publicitando productos como saludables, cuando no lo son. Por eso decidí empezar a compartir información accesible y clara, como herramienta para tomar mejores decisiones.

¿Qué aspectos distinguen a tu página?

Lo que me destaca es que todo el contenido está basado en evidencia científica y está pensado para que cualquier persona pueda entenderlo y aplicarlo. La idea es sepan qué ocurre en sus cuerpos y qué hábitos que dañan su salud. Siempre ofrezco consejos al final de cada publicación para que puedan mejorar cada aspecto. También abordo muchos temas de salud no tan clásicos, por lo que hay datos que quizás no existen en otras páginas de salud.

¿Cuáles son los temas más solicitados?

A las personas les interesa saber cómo mejorar su alimentación, cómo identificar alimentos saludables cuando van al supermercado, y cómo organizar mejor sus comidas. También recibo muchas preguntas sobre otros aspectos de la salud o problemas puntuales que necesitan orientación. Intento abordar todos estos temas, porque lo más importante es que las personas puedan aplicar lo que aprenden en su día a día.

¿Ofreces asesorías personalizadas?

Sí, ofrezco asesorías donde abordamos temas como la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, el ejercicio y los hábitos en general. También, me adapto a lo que el paciente quiera consultar. Revisamos sus análisis, hábitos, historia clínica, y luego hago una devolución completa. Además, di varias charlas sobre hábitos y alimentación dirigidas tanto a niños como a adolescentes y adultos.

¿Qué te diferencia de un Nutricionista tradicional?

Apunto más a generar cambios de hábito sostenibles en el tiempo y no me enfoco en crear planes estrictos de nutrición con prohibiciones u obligaciones. Esos esquemas estructurados suelen ser difíciles de seguir y, en lugar de eso, aconsejo sobre modificaciones que uno puede implementar dentro de sus posibilidades y que pueda practicar con el resto de su familia en la rutina.

Datos de contacto:

Instagram: wellness.secrets.ok

Tik Tok: wellness.secrets.ok

Mail: [email protected]