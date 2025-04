Mery del Cerro fue el primer gran amor de Benjamín Rojas. Su romance comenzó en 2005 y rápidamente se convirtió en una de las historias de amor más seguidas por los medios. Ahora, casi dos décadas después, el actor habló a corazón abierto de aquellos años en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras, donde reveló detalles hasta ahora desconocidos de esa relación que marcó su vida.

La relación de Benjamín Rojas y Mery del Cerro

La expareja se conoció en marzo de ese año, en el boliche Asia de Cuba, gracias a un amigo en común. El flechazo fue inmediato, y para abril ya habían oficializado el noviazgo. A sus 20 años, vivieron una historia de amor intensa, compartiendo no solo su vida privada sino también experiencias laborales en plena efervescencia de sus carreras.

Benjamín Rojas y Mery del Cerro.

"Mery fue mi primera novia. La conocí una noche y dije: 'wow, qué linda'. Empezamos a hablar... era la época en la que te anotabas el teléfono en un papel", recordó Benjamín con ternura. Y agregó: “Nos fuimos conociendo de a poco, como tantas veces, pero esta vez me pasaba algo distinto: cada vez que me iba, me quedaba enganchado y ya pensaba cuándo la iba a volver a ver ”.

El vínculo fue creciendo y en más de una ocasión compartieron producciones y sesiones de fotos juntos. Incluso posaron para la tapa de Caras desde la icónica Isla, consolidando su imagen de “pareja ideal” ante el público.

La separación inesperada y dolorosa de Benjamín Rojas y Mery del Cerro

Pero la vida en el mundo del espectáculo no es sencilla. En 2008, después de cuatro años de relación, decidieron separarse. En ese momento, Mery formaba parte del elenco de Casi Ángeles, mientras que Benjamín transitaba una etapa de gran actividad profesional. La noticia sorprendió a sus seguidores, acostumbrados a verlos siempre unidos y cómplices.

“Siempre nos respetamos mucho y nos lo decíamos. Pero lo sentís adentro. Después de cuatro años, sentí que la relación había cambiado, que ya no estaba funcionando. Nos empezamos a desencantar”, explicó con honestidad.

El fin de la relación se dio en buenos términos, pero no por eso fue menos doloroso. “Fue una decisión de común acuerdo y fue muy dolorosa. Fue mi primera novia y también mi primera separación”, concluyó.

Durante la íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, Benjamín Rojas recordó esa etapa con cariño y agradecimiento, como parte importante de su historia personal y emocional.