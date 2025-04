Benjamín Rojas dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo cuando era apenas un niño. Lo que comenzó como un juego, con el tiempo se convirtió en la pasión de su vida. Invitado a +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri por la pantalla de Caras TV, el actor se entregó a una charla íntima y reveladora donde repasó su carrera y, por primera vez, contó cómo fue que llegó a la escuela de Cris Morena, la mujer que marcaría el inicio de su camino profesional.

Su carrera despegó de la mano de las producciones de la madre de Romina Yan. Primero fue Chiquititas, donde saltó a la fama, y luego Rebelde Way, la exitosa tira juvenil que lo llevó a convertirse en un artista de alcance internacional y le abrió las puertas de la música con la banda Erreway, junto a sus compañeros de elenco.

Con el tiempo, Benjamín se consolidó como un actor versátil que supo conquistar no solo la televisión, sino también el cine y el teatro. El pasado 5 de enero se estrenó Escape Room, una comedia teatral que protagoniza junto a Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez en el Multitabarís. Además, el próximo 17 de abril llega a los cines Mazel Tov, la nueva película de Adrián Suar donde también tiene un papel destacado.

Así descubrió Cris Morena a Benjamín Rojas

En la entrevista con Maugeri, Benjamín relató cómo fue su ingreso a la escuela de Cris Morena a los once años. “Había hecho un comercial y el director le habló a Cris. Le dijo que había un grupo de chicos que podía servirle, y yo estaba dentro de ese grupo”, recordó.

"Nos hizo una prueba, tuvimos una reunión y nos preguntó si queríamos aprender a actuar, bailar y cantar, ‘sí, dale’, dije”, expresó con emoción, y agregó que “no fue entrar directamente a la televisión. Fue todo mágico para mí".

Cris Morena en +Caras.

El actor destacó que el proceso fue muy gradual y cuidado. “Hubo un año entero de escuela antes de llegar a Chiquititas . Lo que yo valoro es que no era 'vení, vamos derecho a la tele'. Aprendimos lo que era un libreto, una escena, cómo pararse frente a una cámara”, explicó.

“Un día por semana íbamos al estudio de Telefe a grabar escenas. Eso nos ayudó a no tener vergüenza y familiarizarnos con la cámara. Cuando llegué a Chiquititas, ya tenía herramientas”, sumó.

El manejo del éxito y el apoyo familiar de Benjamín Rojas en Chiquititas

Sobre el fenómeno que significó Chiquititas, Benjamín confesó: "Lo que no sabía era el éxito masivo y popular que tenía el programa. Yo al principio lo negaba, decía que no estaba en Chiquititas".

Benjamín Rojas en +Caras.

También describió cómo su familia lo ayudó a atravesar esa etapa con los pies en la tierra. “Lo mejor que hizo mi familia fue no observarme. No estaban encima mío de tratarme distinto como niño famoso. Era un trabajo más donde me cuidaban, respetaban y protegían”, aseguró.

Además, contó que sus padres administraban cuidadosamente el dinero que ganaba. “No ganaba una cosa descomunal, pero era chico y no necesitaba un sueldo. Entonces, todos los meses mis padres guardaban mis ahorros para cuando sea más grande. Después me compraron un pequeño departamento”, concluyó.