Cómo preparar el clásico negroni

Una de las bebidas que no puede faltar este verano es el clásico negroni, que proviene de Italia. Tan famoso es que hasta tiene su semana y se celebra en todo el mundo. En exclusiva para Casa Caras, Ani Varela ( en IG @ani.varela) comparte sus secretos para realizar el mejor trago.



Negroni

Receta con tres ingredientes:

Gin, 30 ml

Campari, 30ml

Vermut ruso, 30 ml

Hielo picado, cantidad necesaria

Para la decoración

Naranja, 1 lámina

Preparación

Utilizar un vaso de trago corto. Incorporar el gin, luego el campari y por último el vermut ruso, mezclar bien, añadir el hielo. Decorar con una rodaja de naranja, limón o pomelo deshidratada.

“Este trago es bastante simple, tiene tres ingredientes con cantidades iguales, para aportar más dilución a la receta se refresca. La idea es que no sea un trago tan alcohólico si que no sea bien aperitivo. Un truco de bartender: guardar el vaso en el freezer, así siempre se mantiene frío no más de diez segundos, la idea del vaso es que siempre esté a temperatura y por último lo podemos decorar con una hoja de naranja o una piel, lo que más les guste, si no tienen naranja también puede ser pomelo ", explica la bartender Ani Varela ( en IG@ani.varela)

Por Vanesa León