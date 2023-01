Alejandro Fantino y Coni Mosqueira mostraron las fotos de su luna de miel en Egipto

Alejandro Fantino y Coni Mosquiera se encuentran de luna de miel viajando por distintos puntos de África y Medio Oriente. La pareja está viviendo una verdadera aventura y desde sus redes sociales compartieron las fotos de su paso por Egipto.

"El tiempo puede con todo, (menos con el Egipto de los Faraones). La inmortalidad tiene su sinónimo: pirámides. Alguna vez Tertuliano dijo: 'El tiempo es un gran velo suspendido delante de la eternidad como para ocultárnosla'…. Yo agregaría que dicho velo no puede ocultar la perpetuidad de estas maravillas", escribió Fantino en su publicación, en donde destacó su estadía en Cairo con la hermosa vista de fondo de estas joyas arquitectónicas.



Por su parte, Coni destacó: "El Cairo faraónico, sus pirámides, sus arenas y texturas de piedra en una danza que se mueve al ritmo del Sol (Rá). La caricia de un camello, el sabor del pan de un horno milenario y costumbres que quedarán para la eternidad", escribió destacando postales en donde se la ve junto a camellos, también posando con su esposo mientras disfrutan del paisaje.

El insólito momento que vivió Alejandro Fantino en una peluquería de Estambul: "Se prende fuego"

"Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas", comenzó explicando Alejandro Fantino. Y continuó: "Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!".

Seguido a esto, compartió el video en la peluquería donde se veía el peluquero le pasaba un encendedor encendido por una de sus orejas. "Se prende fuego", le dijo el periodista a su mujer que estaba atrás suyo.

VO