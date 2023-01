Alejandro Fantino se encuentra desde hace unos días con Coni Mosqueira en Estambul. La pareja está disfrutando de una romántica luna de miel y periódicamente comparten imágenes de sus paseos y salidas.

En esta ocasión, el periodista contó un insólito hecho que vivió en una peluquería y lo mostró a través de un video en sus Historias de Instagram.

"Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas", comenzó explicando Alejandro Fantino. Y continuó: "Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!".

Seguido a esto, compartió el video en la peluquería donde se veía el peluquero le pasaba un encendedor encendido por una de sus orejas. "Se prende fuego", le dijo el periodista a su mujer que estaba atrás suyo.

Un método nunca antes visto, al menos en nuestro país. ¡No lo prueben en sus casas!

Cómo empezó la historia de amor de Coni Mosqueira y Alejandro Fantino

Meses antes de anunciar su boda, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira revelaron en exclusiva a CARAS cómo empezó su historia.

“Mirá que lindo, ahí llegó el amor de mi vida”, les dijo, y provocó la risa inmediata de ambas. “Yo soy cero expresiva, no estaba ni borracha ni nada, pero apenas lo vi todo alto, rubio y musculoso me llamó la atención. Nunca lo había visto en persona ni tampoco era alguien que me gustara de la tele. Nos intercambiamos los Instagram y al otro día empezamos a chatear”, contó la modelo.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en Estambul.

La vi ahí en el VIP y me pasó algo por dentro. Charlamos cinco minutos y sentí esa especie de conexión que se da muy pocas veces en la vida, quizás nunca. Me parece muy simplista decir que fue amor a primera vista, pero algo sin dudas había pasado. Esa noche me fui movilizado, al otro día chateamos, la invité a cenar y empezó la relación”, agregó Alejandro Fantino.