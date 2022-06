Alejandro Gravier habló sobre el ataque a Tiziano y reveló que hablaría con los agresores

El ataque a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, viene preocupando, ya que se trató de una agresión desmedida sin fundamentos y que dejó al joven tan mal que debió someterse a una cirugía.

En medio de esta situación, su padre decidió hablar con la prensa y se mostró confundido de por qué le pasó esto a su hijo, incluso aseguró que no tendría problemas en hablar con los agresores.

"Me encantaría hablar con ellos. Me encantaría entender que pasó", dijo Alejandro Gravier en una conferencia de prensa. "Me encantaría ayudar a que estas cosas no pasen", agregó luego reflexionando sobre la situación que debió enfrentar su hijo de 20 años.

Luego, sobre el estado de salud de Tiziano, aclaró: "Le dieron muchos calmantes, todavía está dormido. Lo importante es que la operación salió bien", confirmó y agregó: "La recuperación es un tema de cada uno. Unos dicen 90 días, otros 60, lo importante es que no haya infecciones, ni problemas después de la operación".

Cómo sigue el proceso de recuperación del hijo de Valeria Mazza

"Va a hacer la recuperación en casa, que básicamente tiene que, por una semana más, seguir tomando todos los medicamentos: calmantes, antiinflamatorios, antibióticos. El lunes tiene que volver a ver al cirujano a ver cómo está avanzando la operación, ver el tema de los puntos que teóricamente son reabsorvibles, pero alguno se puede llegar a sacar", relató Valeria Mazza sobre cómo será la recuperación de Tiziano.

Con respecto a la cirugía propiamente dicha, la modelo aclaró: "Aparte de las placas de titáneo que le pusieron, tiene dos tornillos arriba y 2 tornillos abajo y tiene unas gomitas, eso es para controlar que no haya movimiento y además para relajar los músculos, porque esos músculos son muy fuertes y tienden a tirar, entonces eso también puede complicar".