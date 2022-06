Amber Heard sorprendió con una contundente declaración sobre Johnny Depp

Amber Heard volvió a aparecer en los medios y esta vez se debe a las polémicas frases que lanzó sobre su exmarido, Johnny Depp.

Lejos de que fueran declaraciones agresivas tras perder la demanda por difamación que le inició el actor de "Piratas del Caribe", la intérprete reconoció que aún lo sigue amando.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón”, dijo la actriz a la periodista Savannah Guthrie en su extensa entrevista con NBC News con la que ha vuelto a ser viral en las redes sociales, “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, agregó sobre su polémica afirmación.

“Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”, continúo la intérprete de 36 años quien fue demandada por Depp por un artículo que publicó en el Washington Post en 2018 en donde se autodenominaba víctima de abuso doméstico.

“He cometido muchos errores, pero siempre he dicho la verdad”, aseguró también Amber y agregó: “Cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano”.

Otros controversiales dichos de Amber Heard

En la misma entrevista, Amber Heard calificó de "injusto" el resultado final de la Corte, en donde deberá pagar 14 millones de dólares a su ex al comprobarse que sí existió difamación de su parte. En su reciente descargo, la actriz aseguró que fue la imagen negativa que se construyó de ella en las redes sociales que llevó a este resultado en el tribunal.

"Incluso alguien que piense que me merezco todo este odio y antipatía, incluso aunque crea que miento, no podría mirarme a los ojos y decirme que ha habido una representación justa en redes sociales. No puedes decirme que esto ha sido justo", aseguró Amber, quien destacó que no culpa a los miembros del jurado, porque considera que su exmarido es un "personaje querido" y la gente "cree que lo conoce".