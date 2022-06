Amber Heard reapareció tras su juicio con Johnny Depp y sorprendió con sus dichos

A 10 días de que terminara el juicio más llamativo de los últimos años, Amber Heard habló sobre todo lo que pasó tras el fallo de la Justicia en favor de Johnny Depp.

La actriz brindó su primera entrevista junto a la periodista Savannah Guthrie en "Today show", y calificó de "injusto" el resultado final de la Corte, en donde deberá pagar 14 millones de dólares a su ex al comprobarse que sí existió difamación de su parte. En su reciente descargo, la actriz aseguró que fue la imagen negativa que se construyó de ella en las redes sociales que llevó a este resultado en el tribunal.

"Incluso alguien que piense que me merezco todo este odio y antipatía, incluso aunque crea que miento, no podría mirarme a los ojos y decirme que ha habido una representación justa en redes sociales. No puedes decirme que esto ha sido justo", aseguró Amber, quien destacó que no culpa a los miembros del jurado, porque considera que su exmarido es un "personaje querido" y la gente "cree que le conoce".

"La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas aún no fue suficiente para enfrentarse al desproporcionado poder, influencia y poder de persuasión de mi exmarido", agregó Heard.

Cómo comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El revuelo judicial entre el exmatrimonio comenzó cuando Johnny Depp presentó una demanda en la que pedía 50 millones de dólares de indemnización a Heard por el artículo que escribió y que fue publicado en 2018 tiempo después de que la pareja rompiera su relación.



Según la demanda de Johnny, el texto publicado por Amber había hecho que perdiera trabajo y que su imagen se viera fuertemente afectada. Por su parte, la actriz de "Aquaman" contraatacó y presentó otra demanda en la que reclamaba 100 millones de dólares a Depp.