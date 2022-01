Ángel de Brito reveló que recibió un misterioso mensaje desde el Instagram de Mauro Icardi

Instagram

Ángel de Brito fue el único conductor que tuvo en su programa todos los detalles del Wandagate, Yanina Latorre se comunicaba con ambas partes y eso les permitía dar la información completa. Sin embargo, cuando todo parece haber quedado atrás, el periodista recibió un misterioso mensaje en sus redes.

Durante el "#angelresponde", un seguidor le preguntó a Ángel de Brito: "¿Wanda Nara e Icardi están separados?", a lo que el periodista respondió: "Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi", lo que generó sospechas, ya que no negó la supuesta separación de la pareja.

Como era de esperarse, otro de los fanáticos de la dinámica de preguntas y respuestas que hace Ángel de Brito, le consultó: "¿Qué significa que te escribieron del Instagram de Icardi?", la respuesta del periodista fue: "Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi".

De esa forma, Ángel de Brito, dejó abierta la puerta a suposiciones con respecto a la estabilidad de la pareja, ya que cualquier reclamo que podría hacerle Mauro Icardi al periodista, estaría netamente relacionado a Wanda Nara. Sin embargo, Ángel de Brito afirmó que no cree que quien le mandó el mensaje haya sido el futbolista.

Ángel de Brito dio su punto de vista con respecto al encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi

No es secreto para nadie que lo de la China Suárez y Mauro Icardi, no solo quedó en un intercambio de mensajes, sino que también llegaron a verse, aunque el futbolista aseguró que no pasó nada en ese encuentro. Ángel de Brito dio su punto de vista en torno a ese polémico acontecimiento.

Los seguidores le preguntaron si creía que la China Suárez y Mauro Icardi habían tenido sexo, a lo que Ángel de Brito respondió: "Obvio", dejando al descubierto que no cree en las versiones del deportista que aseguró que estaba tan cansado que no pasaron a mayores.