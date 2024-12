Tini Stoessel es una de las personalidades más prominentes en el mundo de la música. No solo ha dejado una marca indeleble en la industria del espectáculo gracias a su destacada actuación artística, sino que también, a lo largo de su trayectoria profesional, ha destacado por sus impresionantes estilos.

La intérprete ha desarrollado un estilo inconfundible y genuino, creando una imagen que la caracteriza y que muchos de sus admiradores luego emulan. En las últimas horas la artista compartió a través de cuenta oficial de instagram postales donde anunció su nueva música y un look total black fue el centro de atención.

El impresionante look total black de Tini Stoessel

Para su nueva era musical, la cantante transformó por completo su estética. Cuando Tini anunció su anterior álbum "Un mechón de pelo", ya había cambiado rotundamente su apariencia, despidiendo su largo cabello para darle la bienvenida a un extremo corte. Otra vez para este nuevo ciclo ella cambió su look. El outfit que más llamó la atención fue el total black que usó en las fotografías donde adelantó su nueva música.

Tini Stoessel vía Instagram

Tini Stoessel vía Instagram

La impresionante elección de vestuario consta de un body de manga larga tipo camisa, el cual complementó con un fino tapado de flecos. Además llevó un fino corpiño de corte bikini, el cual estaba bordado con piedras plateadas. Sus piernas estaban tapadas parcialmente por medias de encaje. Para su beauty la actriz look eligió llevar un makeup relajado, en donde delineó y pintó sus labios de un leve tono rojo y en sus ojos tan solo usó sombras. Como accesorios eligió llevar como colgantes dos piezas con su inicial y un collar del mismo estilo.

Tini Stoessel vía Instagram

Sin duda Tini Stoessel es una artista que no solo ha dejado una huella en la industria musical, sino que también ha sabido reinventarse y renovarse en cada etapa de su carrera. Su estilo inconfundible y genuino la ha convertido en una referencia para muchos de sus admiradores, y su capacidad para transformar su estética en cada nuevo ciclo musical es solo una muestra de su creatividad y su pasión por la música. Con su nuevo look y su nueva música, la cantante se prepara para conquistar nuevamente el escenario musical y dejar una marca indeleble en la industria. Esto lo dejó en evidencia con su último post donde revolucionó las redes por su nuevo anuncio y por su impresionante look total black atrevido y sofisticado.

A.D