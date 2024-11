Los rumores sobre un posible romance entre Tini Stoessel y la rapera puertorriqueña Young Miko vienen siendo constantes desde hace meses. Aunque ninguna de las artistas confirmó oficialmente la relación, las especulaciones no dejan de crecer.

Los fans notaron la química entre ambas a través de comentarios en redes y apariciones públicas, como el concierto de Young Miko en Rosario, al que Tini asistió en octubre pasado. Sin embargo, detrás de la aparente felicidad de este romance, habría surgido una fuerte interna familiar en la casa de los Stoessel, quienes no estarían del todo conformes con esta nueva relación de la joven cantante.

La noticia fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde afirmó que la relación entre Tini y Young Miko “es un hecho”. Según sus fuentes, las cantantes habrían comenzado a salir desde marzo, coincidiendo con el cumpleaños de Stoessel. A pesar de que personas cercanas a la cantante aseguran que nunca se la había visto tan enamorada, la familia de ella parece no estar completamente de acuerdo con este nuevo amor.

“Ustedes saben que el romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho. Lo conté hace tiempo, y todos esperamos que lo hagan público porque se las ve felices”, explicó Etchegoyen. No obstante, el periodista también reveló un dato que ha sorprendido a muchos seguidores: “Aunque entre ellas está todo espectacular, existe una fuerte interna en la familia de la Triple T porque este romance no cayó bien, especialmente entre los padres de Tini. Hoy cuento solo un 2% de lo que sé”.

La postura de Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, sobre este nuevo romance

Según fuentes cercanas a la familia Stoessel, el principal desacuerdo vendría de Mariana Muzlera, madre de Tini, quien no estaría del todo convencida de esta relación. “Por motivos que no quiero profundizar, me dicen que Mariana no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija”, detalló Etchegoyen. Esta postura generó un clima tenso en la familia, y aunque la cantante intenta mantener su vida privada alejada de las críticas, es evidente que la situación se complica en el ámbito familiar.

“Esto me lo cuenta alguien del círculo íntimo de Tini. El comentario literal fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’. Imagínate que esta relación lleva casi un año, y aún no ha habido un encuentro formal”, agregó Etchegoyen.

VO