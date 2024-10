Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, es una mujer emprendedora y muy exitosa, además de acompañar al reconocido jugador y dedicarse a ser mamá, tiene una carrera propia como empresaria e influencer, destacándose en Instagram donde pertenece al mundo fitness. Sin embargo, su pasión no se limita solo a este tipo de contenido.

También se destaca en el mundo de la moda, en sus redes suele publicar videos en los que arma outfits elegantes y en tendencia, mostrando su sentido del estilo y su capacidad para combinar piezas y colores de manera innovadora. Recientemente, la mendocina deslumbró con el impresionante outfit que usó para los premios Balón de Oro 2024.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

El espectacular look de Agustina Gandolfo para concurrir a el Balón de Oro 2024

Para las figuras, asistir a los premios y galas no es solo una oportunidad para celebrar y reconocer logros, sino también una fuente constante de presión. Los ojos y los flashes de los fotógrafos están siempre puestos en ellos, esperando capturar el look perfecto. La expectativa es alta: deben lucir espectaculares, elegantes y sofisticados. En este escenario de alta tensión, Agustina Gandolfo brilló con el look que lució en París, donde se llevó a cabo el evento de los premios Balón de Oro 2024 donde acompañó a su esposo.

El impresionante outfit consta de un largo vestido ajustado color rojo, el cual tenía un corset de saten, el escote era abierto y se ataba por el cuello, dándole un toque sensual al look, a su vez tenía una larga cola. La influencer complementó esta delicada prenda con mitones del mismo color, una cartera de mano y zapatos en punta. Por su parte el delantero del Inter Milán optó por llevar un elegante traje color negro.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en los premios Balón de Oro 2024. FOTO: AFP

Con una elección de prendas impecables, Agustina demostró una vez más su sentido del estilo y su capacidad para lucir elegante y atinada para la ocasión.

En su red social perteneciente a meta, la compañera de vida de Lautaro Martínez, publica contenido donde muestra su vida cotidiana, sus días como inluencer fit y además postea videos donde muestra su gran gusto por la moda, desde looks casuales hasta outfits más sofisticados, demostrando que la comodidad y elegancia pueden ir de la mano. La influencia de Agustina Gandolfo en su perfil es notable y su estilo es imitado por sus 1.7 millones de seguidores.

A.D