Barbie Vélez contó que atraviesa un complicado momento en medio de su embarazo

Barbie Vélez está muy feliz luego de confirmar su embarazo junto a su esposo, Lucas Rodríguez. La hija de Nazarena Vélez está transitando su tercer mes de embarazo, sin embargo, un reciente problema comenzó a aquejarla.

Fue ella misma quien compartió en sus redes sociales el malestar que está sintiendo y que no tiene que ver directamente con su bebé en camino.

"Herpes y gripe sin poder tomar nada. Ah, pero con la mejor taza del mundo", escribió Barbie Vélez en su cuenta de Instagram junto a una foto en donde se la ve con el labio un poco hinchado y con una crema para curar esta aficción, mientras disfruta de una bebida caliente para intentar contrarrestar su resfrío.

Barbie Vélez reveló el nombre que llevarán sus dos primeros hijos

La actriz confirmó que será madre de un nene y en el piso de LAM habló con Ángel de Brito y todas las angelitas, sobre los nombres que ya estuvo pensando.

“Tenemos tres nombres. El que más le gusta a Luqui (Lucas) y que a mí también me gusta, es Salvador. Después está Bautista que a mí me gusta y a Luqui no tanto, luego está Balthazar, que está ahí en medio de los dos”.

La actriz agregó que Salvador es el nombre que más va liderando y además, fue el que propuso Thiago, su hermanito menor. “Está feliz, de hecho, él quería se sea varón para poder compartir y jugar más. Se puso recontento cuando le dijimos, además él eligió el nombre con nosotros”.

Pero como si la ansiedad de los fans y la de la actriz ya no fuera suficiente, Andrea Taboada estaba en otra y esa confusión la llevó a que Barbie Vélez, de manera muy genuina, revelara también, el nombre que llevará la niña que en algún otro momento pueda llegar a tener.

“No sé si decirlo para no quemarlo, pero se va a llamar Mía, la nena”, le respondió la actriz a Andrea, que preguntó, cuál era el nombre de la niña. Ante la confesión, Nazarena Vélez pegó el gritó y dijo que aún no estaba la nena y el estudio explotó de la risa. “Salvador y Mía. ¡Me encanta!”, comentó Ángel de Brito.