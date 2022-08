Barbie Vélez llegó al piso de LAM y en vivo, dio detalles de su primer embarazo con su esposo Lucas Rodríguez. Para sorpresa de todos, la actriz reveló el sexo de su bebé y los posibles nombres que llevará su futuro bebé.

La actriz confirmó que será madre de un varoncito. Ángel de Brito y todas las angelitas, incluyendo a Nazarena Vélez, estaban muy atentas a saber cuál era el sexo del hijo de Barbie Vélez.

Barbie Vélez reveló el nombre que llevarán sus dos primeros hijos.

Sobre los nombres del bebé, Barbie dio más detalles. “Tenemos tres nombres. El que más le gusta a Luqui (Lucas) y que a mí también me gusta, es Salvador. Después está Bautista que a mí me gusta y a Luqui no tanto, luego está Balthazar, que está ahí en medio de los dos”.

La actriz agregó que Salvador es el nombre que más va liderando y además, fue el que propuso Thiago, su hermanito menor. “Está feliz, de hecho, él quería se sea varón para poder compartir y jugar más. Se puso recontento cuando le dijimos, además él eligió el nombre con nosotros”.

Barbie Vélez reveló el nombre que llevarán sus dos primeros hijos.

Pero como si la ansiedad de los fans y la de la actriz ya no fuera suficiente, Andrea Taboada estaba en otra y esa confusión la llevó a que Barbie Vélez, de manera muy genuina, revelara también, el nombre que llevará la niña que en algún otro momento pueda llegar a tener.

“No sé si decirlo para no quemarlo, pero se va a llamar Mía, la nena”, le respondió la actriz a Andrea, que preguntó, cuál era el nombre de la niña. Ante la confesión, Nazarena Vélez pegó el gritó y dijo que aún no estaba la nena y el estudio explotó de la risa. “Salvador y Mía. ¡Me encanta!”, comentó Ángel de Brito.

Barbie Vélez reveló el nombre que llevarán sus dos primeros hijos.

Barbie Vélez recibió un oso gigante de su papá, Alejandro Pucheta

La actriz contó que su mejor plan ahora es dormir, que le dan mucho sueño ahora que está embarazada. Sobre el hecho de haber dicho hace poco que esperaba que su embarazo se diera para un par de años más adelante, era porque pasaba por un tema hormonal. Para cuando dijo eso, ella ya estaba embarazada, pero no lo sabía.

A su papá, Alejandro Pucheta, también se lo contó con una cajita de sorpresa de por medio. “Mi papá está chocho. Se le cae la baba. De momento como que no cayó. Cayó más a la noche”. Para darle la noticia al futuro abuelo, la famosa espero a que estuviera todo bien con los chequeos y ahí sí se lo dijo.

Barbie Vélez reveló el nombre que llevarán sus dos primeros hijos.

Para sorpresa de Barbie Vélez, Alejandro Pucheta entró al estudio con un oso gigante, que la dejó enamorada y muy conmovida con esta agradable sorpresa de salir al aire, pues no es un hombre de estar en cámara.