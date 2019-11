Barby Franco reveló que está buscando quedar embarazada

Luego de cancelar sus planes de boda, Barby Franco y Fernando Burlando continuaron su relación y con sus planes de crear una familia juntos. Así lo aseguró la panelista de Pampita Online, quien se sinceró y reveló que desde los comienzos de su relación que están en la búsqueda.

"Es un tema medio delicado. La realidad es que estamos buscando hace unos meses, pero no depende de nosotros, sino de Dios y de la medicina", le dijo Barby a la revista Pronto.

"Desde que estoy con Burlando nunca me cuidé. Nunca literal. Pero es un tema re sensible. Fui a la ginecóloga y me ordenó varios estudios para ver qué onda conmigo. Me tengo que hacer uno hormonal y otro más profundo. Muero de ganas de ser mamá", confesó la joven.

"La idea es quedar de forma natural. Yo creo que está todo bien. Fer me dice que él es el problema pero le respondo que no, si él ya tuvo dos hijas", agregó al respecto Barby quien dijo que su sueño "es tener mellizos". "Podría porque mi abuela materna tuvo dos pares de mellizos así que carga genética hay", confirmó.