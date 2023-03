En cada fecha simbólica, aniversario o cumpleaños, Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca, su pequeña hijita fallecida en 2012 y fruto de su ex relación con Pampita. Dulces palabras le dedica y hermosas imágenes publica el actor desde su cuenta de Instagram.

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el actor compartió un espacio íntimo, al cual recurre para conectarse con su hijita y que le brinda mucha paz. Se trata de un altar, con un retrato de Blanca y dos velas blancas.

El altar en honor a Blanca Vicuña

Cabe recordar, que en septiembre de este año se cumplen 11 años de la muerte de Blanca y Benjamín Vicuña reveló que está preparando el proyecto más grande en honor a su hija.

Un libro: Benjamín Vicuña develó que está preparando un gran proyecto en honor a su hija Blanca

En las últimas horas se dio a conocer acerca de una entrevista que brindo el actor chileno con el diario El mundo de España, en donde habló sobre su trayectoria actoral, el próximo lanzamiento de perfumes y el proyecto más importante para él, un homenaje a su hija.

"Estoy escribiendo un libro sobre ella... Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija", reveló Benjamín Vicuña.

"Esto es lo más personal que he hecho... Yo suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario. Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo... Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río... Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor", cerró.

D.M