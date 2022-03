Brenda Asnicar protagonizó un escándalo en Miami cuando cenaba en un exclusivo restaurante con una amiga.

Según contaron en Intrusos, la actriz fue increpada por el mozo del lugar cuando le pidieron su identificación para poder venderle alcohol.

"Le pidieron el documento. El mozo le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella", contó la periodista Laura Ubfal en el programa. "'Esto no es argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación', le decía el mesero", agregó.

El mal momento de Brenda Asnicar en Miami.

Finalmente, Brenda Asnicar entró en razones y entendió cuál era la solicitud del lugar. Sin embargo, el mozo le hizo un fuerte escrache en redes sociales donde aseguró que la ex Patito Feo habría pedido descuentos por subir post en Instagram. "El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la ex Patito Feo había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes", cerró Ubfal.

La nueva vida de Brenda Asnicar: quién es su actual pareja

Después de estar casada en Colombia, Brenda Asnicar volvió a Argentina y mantuvo una corta pero intensa relación con Duki.

Sin embargo, el romance no prosperó y ahora la actriz presentó en TV a su nuevo amor. La morocha fue entrevistada en"No es tan tarde" y en un momento de la charla con Germán Paoloski, su novio se hizo presente.

"Adam, vení ¡Come on! Mirá la facha", lo llamó el conductor. "Hermoso, mirá lo que es, un bombón", dijo la actriz sonrojada.

Tiempo antes, la diosa contó detalles de esta relación en una entrevista. "Se llama Adam Justin, es neoyorquino y tiene 29 años como yo. Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío", reveló la cantante en una entrevista con ¡Hola! Argentina en donde dio detalles de su vínculo.

Brenda Asnicar y Adam, su nuevo amor.