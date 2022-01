Brenda Asnicar presentó a su nuevo novio en la TV: "Hermoso, mirá lo que es"

Brenda Anicar pudo dar vuelta de página tras su comentada ruptura con el trapero, Duki, y ahora está inmersa en una nueva relación que la tiene muy feliz.

"Se llama Adam Justin, es neoyorquino y tiene 29 años como yo. Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío", reveló la cantante en una entrevista con ¡Hola! Argentina en donde dio detalles de su vínculo. "No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta", agregó sobre la relación.



Si bien venía compartiendo imágenes juntos a su pareja, quien es amante del polo y de los animales, la actriz fue un paso más allá y presentó a su novio frente a las cámaras de televisión.

Brenda se presentó en "No es tan tarde" y en un momento de la charla con Germán Paoloski, su novio se hizo presente. "Adam, vení ¡Come on! Mirá la facha", lo llamó el conductor. "Hermoso, mirá lo que es, un bombón", dijo la actriz sonrojada.



Brenda Asnicar lanzó su nueva canción con indirectas para Duki y Emilia Mernes

Hace unas semanas, Brenda Asnicar estrenó “Repeat”, su nueva canción, donde aparentemente le lanza algunas indirectas a Duki, su expareja. De hecho, el cantante, actualmente está en pareja con Emilia Mernes.

En la letra de su nuevo sencillo, Brenda Asnicar canta “yo puedo cantar y puedo rapear, aunque algunos crean que soy tonta”, donde estaría haciendo referencia a que ese es el pensamiento de Duki que hace trap. “No me puede borrar, aunque lo intente, nunca me va a olvidar”, es otra de las frases que canta en “Repeat”, dando a entender que Duki no podría olvidarla.

Más allá de las apreciaciones sobre la canción, fue la mismísima artista quien decidió desmentir todo tipo de intencionalidad de enviarle un mensaje oculto a su expareja. “Chiquis dejen de flashearla, les deseo mis mejores augurios a todas las nuevas parejas, en especial a la mía. #Nadiepasadeestaesquina”, escribió.

VO