Brenda Asnicar y Duki: el viaje secreto que confirma la relación

La historia de amor entre Brenda Asnicar y Duki sigue sumando episodios y, a pesar de que no lo confirmaron oficialmente, las pruebas del romance siguen apareciendo.

Esta vez, fue en Intrusos que contaron que la pareja estuvo en Mar del Plata pero que descansó en las ciudades cercanas de Chapadmalal y Santa Clara para huir del asedio de los fans.

Sin embargo, los curiosos no faltaron y en el programa de Jorge Rial mostraron una foto de la pareja con uno de los seguidores. Tal como contaron en el ciclo, los tortolitos se sacaron una postal con el fan y se mostraron predispuestos a las cámaras.

Horas antes, la ex Patito Feo se refirió a los rumores de romance con el músico trapero y no negó las versiones de una infidelidad de su parte. “Hola, buenos días. Yo no dejé a nadie por nadie, lo aclaro por respeto a los 6 años hermosos que pasé. Besos, los amo”, fue su escueta explicación.