Camila Homs y José Sosa están en el centro de la tormenta en las últimas horas, esto luego de que Juan Etchegoyen mostrara unos audios que la ex del futbolista Carolina Alurralde les hizo llegar.

Recordemos que la polémica inició luego de que Yanina Latorre afirmara que Carolina no se hace cargo de sus dos hijas mellizas, Rufina y Alfonsina de 8 años, fruto de su relación con José Sosa.

Carolina, apuntó sin piedad contra la angelita y metió en el bardo a Camila Homs. "Habló de mí en la tele y en la radio diciendo que yo no me hacía cargo de mis hijas, que las abandoné porque tenía problemas mentales y de droga. Sos una imbécil que miente... Lo habrá sacado de esta chica Camila Homs. Si no, ¿de dónde lo saca? Yo estoy con las nenas siempre", apuntó.

Asimismo, le exigió a Latorre que se preocupara por su vida, recordándole las infidelidades que vivió con Diego Latorre, su esposo. En esta misma línea, la cantante destacó que nunca ha tenido problemas por sus hijas y que deja que el padre las vea.

"Nunca tuve problemas con mis hijas y si estuvieron con el padre me parece perfecto. Camila se separó, se divorció, hizo un quilombo tremendo de mucha plata y aparte el padre a los hijos no los ve porque viven en dos países diferentes, entonces que no venga nadie a hablar de mí", sentenció.

Carolina Alurralde e hijas - Redes Sociales

La llamativa respuesta de Camila Homs y José Sosa a los audios de Carolina Alurralde

Tras esto, Camila Homs y José Sosa decidieron responderle a la expareja del deportista. A través de sus redes sociales ambos se mostraron muy juntos, confirmando que se aman con locura.

La respuesta de Camila Homs y José Sosa - Redes Sociales

Compartieron un almuerzo romántico, evidenciando su conexión. Camila Homs, al publicar imágenes de la comida, posteriormente compartió una entrañable foto con su novio, acompañada de un emoji de corazón blanco al mencionarlo. Horas después, José Sosa replicó con otra selfie, expresando su admiración con un comentario elogioso. Este intercambio confirmó que no se dejan afectar por los rumores y comentarios circulantes.

AM