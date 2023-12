Yanina Latorre suele destacarse por no tener pelos en la lengua y animarse a contar absolutamente todo. Esta no fue la excepción, porque la angelita adelantó mediante su cuenta de Instagram que iba a someterse a un tratamiento especial y distinto a los que muestran las influencers usualmente.

En esta ocasión, Yanina Latorre reveló que practicaría una técnica que mejora y fortalece la salud, piel y calidad de su vagina. “Estoy del doc Laureano que es lo más”, comenzó a explicar la periodista.

En qué consiste el tratamiento íntimo de Yanina Latorre

“Se llama FemiLift y vamos a hacer un rejuvenecimiento vaginal. Es para pacientes menopáusicas, con atrofia vaginal, problemas de resequedad, dolores en relaciones sexuales, incontinencia, cambios en el flujo y todas las cosas que van pasando”, anticipó el doctor. A lo que ella intervino para revelar: “En tres sesiones se recupera todo. Sería como una radio frecuencia la sensación, como cuando te lo hacés en la cara. Después le cuento a las chicas como queda, pero no lo voy a mostrar porque no da”.

Yanina Latorre haciéndose el tratamiento

Yanina Latorre relató el proceso mientras el médico realizaba el proceso y ella contó: “Estoy acostada, me lo está colocando. No molesta, no duele nada. Son diez o quince minutos. Yo pedí turno. Ahora me va a decir todo lo que necesito pero espero que no mucho más. La quiero tener divina”. Finalmente, la panelista de LAM concluyó: “No me molestó, sentís un calorcito como el láser de la cara. Lo conocí el lugar por el médico de Diego. Arranqué con esta sesión, ya me saqué otra y me voy a hacer plasma rico en plaquetas ahí abajo también”.

SDM