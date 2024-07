La exitosa artista, Céline Dion, sufre del síndrome de la persona rígida (SPR), enfermedad con la que lucha todos los días y que no la deja llevar a cabo una de las pasiones más grandes de sus vidas: llenar estadios, teatros y embellecer el oído de sus fanáticos.

Si bien últimamente no está de buen ánimos, en esta ocasión se animó a participar de la mega inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, que se están desarrollando en Paris, Francia. Allí, su performance logró emocionar a todos los presentes.

Pese a los tratamientos y las imposibilidades que esta enfermedad, que genera espasmos musculares y perjudica al sistema nervioso, Céline tomó fuerza y coraje para realizar su participación. Entre las canciones que cantó se encuentran “My Heart Will Go On” y “Power of Love”.

Los portales franceses que se encuentran cubriendo este evento deportivo de gran envergadura informaron que se tomó un avión privado desde Las Vegas, ciudad en la que reside, y que se hospedó en el hotel Royal Monceau en los Campos Elíseos. Los honorarios para estar realizando su hoy estarían cerca de los 2,5 millones de dólares.

Céline Dion y su participación en otros Juegos Olímpicos

La cantante que lamentablemente padece el síndrome de la persona rígida (SDR) se encuentra realizando tratamientos y luchando cotidianamente para mejorar su calidad de vida. En este caso, se animó y fue parte de la apertura oficial de las Olimpiadas de París 2024.

En Francia, Céline Dion cantó algunos de sus éxitos y generó una emoción tremenda. “My Heart Will Go On” y “Power of Love” fueron los éxitos que entonó cantante residente de Las Vegas, Estados Unidos.

La canadiense no es la primera vez que participa de la apertura de los Juegos Olímpicos 2024. Céline Dion formó parte de los artistas presentes en las Olimpiadas de Atlanta 1996, en donde contó “The Power of the Dream” ante una audiencia de 3500 millones de personas.

