A pocos días del inminente estreno de la segunda temporada del ‘’El Hotel de los Famosos 2’’ por el El Trece, que promete ser enemigo de rating ante Gran Hermano 2022, las figuras se preparan para esta nueva edición. En un diálogo con Ciudad Magazine, Charlotte Caniggia reveló si estaría dispuesta a enamorarse, tal como sucedió con su hermano Alex, que fue el primer ganador en la edición 2022.

El periodista le consultó acerca de cómo se ve próximamente en el juego: "¿Cómo te ves para hacer servicio doméstico, armar la cama, preparar el desayuno?’’, a lo que Charlotte respondió: ‘’Me gusta. Soy bastante servicial, me gusta limpiar. Cocinar no me gusta tanto, pero hago de todo. No tengo problema’’.

Charlotte Caniggia durante la entrevista para Ciudad Magazine

Y continuó contando sobre cómo piensa que será su pasó por el reality: ‘’Lo que sí, no me gustan las peleas ni la gente que busca conflictos. Soy bastante tranquila y espero conseguir gente como yo en la casa’’.

Sin embargo, el notero de Ciudad Magazine, la sorprendió con una pregunta: ‘’Tu hermano se enamoró en el hotel, ¿vos vas dispuesta a enamorarte?’’. Rápidamente, la mediática expresó que no tiene interés en enamorarse, mucho menos en una relación, su interés directo es ganar el premio.

‘’No, yo no. Vengo a ganar. Quiero ganar plata. No, amor no y menos en un reality. Nunca digas nunca pero no, no es la idea’’, afirmó Charlotte Caniggia.