Cinthia Fernández criticó los dichos de Nicolás Occhiato sobre su relación con Flor Vigna

Florencia Vigna y Nicolás Occhiato fueron pareja durante 5 años. Tras un breve impasse y un romance fugaz de flor con Matías Napp , quien fue su coach en el bailando, la ex pareja se reconcilió. Y si bien están viendo "a donde va la relación", lejos están de formalizar. Al ser consultado por " LAM", Nico dijo lo siguiente: "Somos libres los dos, no hay título ni etiqueta. Nos queremos mucho, como dijimos siempre. Y nos vemos como se puede ver cualquier expareja para pasarla bien un rato”.

Al escuchar estas palabras, Cinthia Fernández saltó con los tapones de punta: “Me pareció desafortunadísima la frase ‘para pasarla bien un rato’, como canchereando. Ella está re enamorada y siempre se mostró enamorada. A mí me jodería si fuera Flor. Es como si fuera una más. Si vas a hacer las cosas bien en una segunda vuelta, hacelas bien de verdad. A mí no me gusta que diga que me junto para… no. Lo digo porque Flor está enamorada”, planteó en "LAM".

Lo cierto es que habrá que ver qué opina Flor de los dichos de Nico.