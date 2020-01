Puli Demaría habló sobre la pelea "a los gritos" entre Pampita y Roberto

La pelea de Pampita y su marido, Roberto García Moritán fue una de las novedades de esta semana. A poco de contraer matrimonio, rumores indicaron que la dupla habría discutido a los gritos.

Según informaron en Los ángeles de la mañana, la modelo y el empresario tuvieron una fuerte pelea. "Interrumpí mis vacaciones para contarle a Ángel que una de las discusiones que tuvieron de manera pública, porque fue directamente en la vereda, fue en la calle de una farmacia muy popular en Punta del Este", dijo Mariana Brey en el programa. "Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe o gotitas para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía", agregó la angelita. "No pude saber el motivo de la discusión, pero sé que fue inmediata. Él abrió la puerta del auto y ella ya empezó a los gritos. No es la primera discusión", añadió.

Ahora, fue Puli Demaría, una de las mejores amigas de la top, quien se refirió al tema: "No tengo ni idea, lo escuché. No, que yo sepa no. ¿Fue acá en Punta del Este? No puede ser. Caro no va a discutir a los gritos, nunca. Y menos públicamente. Y Roberto tampoco. Por más que le quieras partir una silla en la cabeza. Para mí no, nada que ver. Acá estuvieron increíbles. No puede ser", dijo en una nota con Siempre Show, negando las versiones.