Cinthia Fernández dio detalles del romance de Laurita Fernández con Baclini

Antes de su participación en el Cantando, Cinthia Fernández advirtió a Laurita Fernández. La panelista de LAM aseguró que encarará a la conductora con detalles de su affaire desconocido con Martín Baclini.

"Sabés lo que tengo para divertirme. Hoy me bañé y me acordaba de unas cositas terribles", comenzó la morocha quien se cruzará con el empresario en el certamen.

"Es bueno en la cama. Si lo tengo que destrozar, lo destrozo. En la cama es bueno. Por algo estuvo con un montón, Me estuve acordando que estuvo con Laurita. Qué lindo que va a estar eso", se explayó.

"Le había regalado un celular a Laurita", agregó Mariana Brey y Ángel de Brito apuntó: "¿Vos dijiste que Baclini salió con Laurita? ¿Se lo vas a decir a ella en el Cantando esto?".

"Sí, que Cabré no escuche. ¿Se lo puedo preguntar, o no? Me cae bien Laurita. No puedo creer que nos peleemos por dos perchas y un colador", agregó Cinthia.

¿Qué dirá Laurita?