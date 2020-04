Cinthia Fernández, sobre Martín Baclini: "Siento que me usó"

Cinthia Fernández (31) hizo un descargo en Los Ángeles de la Mañana después de que Martín Baclini (37) hablara en un móvil, donde detalló las últimas situaciones que vivió con la morocha. Por esta razón, la diosa expresó que llegó a la conclusión de que la usó para saltar a la fama y sin filtros ni pausas lo mandó al frente con duras acusaciones.

"Lo del Bailando fue el tema. Paso el 17 a odiarlo. Él es un zorro, el es buda, es "goyo" de cabotaje. Quiere siempre quedar bien porque detesta que la prensa hable mal de él. Por eso sale a decir que dona su sueldo. Lo del 14 de febrero es cierto. Le encantó la fama entonces que asuma. A mi me parece patético que él vaya al Bailando sin preguntarme si me molesta. Él no tiene la necesidad. Hoy te digo que para mi me usó", relató la bailarina.

Es que Baclini puntualizó en que la morocha quiso reconquistarlo el último día de los enamorados: "Fue a mi casa a la noche a las dos de la mañana, con unos regalos hermosísimos, con chocolates. Me dijo un montón de frases re lindas e íntimas nuestras y realmente hasta ese día (14 de febrero) era todo lo que ella decía que era. Yo ese día no estaba en mi casa, todas las cosas son hermosas y las tengo guardadas en la baúlera".

"De repente el 18 de febrero yo le cuento al otro día que salí con Agustina a cenar. A partir de ese momento pasó todo lo que pasó. Yo le entregué mi vida a Cinthia y a su familia, no tengo palabras para expresarlo. Después de que terminamos yo la fui a ver algunas veces por un tema de que las nenas me pidieron verme", continuó el participante del Bailando.

Luego de que Cinthia lo tratara de caradura por llevar a su nueva pareja a pasear en lancha mientras ella pagaba la guardería, Baclini respondió: "Cuando decidí hacerme cargo de la educación de las nenas, por decisión mía porque ella jamás me pidió nada, al tiempo Cinthia me dice ´tengo para hacer un canje con la guardería que es de una de las mamás del colegio´, con lo cual le digo ´me encanta, me ahorro la guardería por mes, muchas gracias´".

"Cuando en febrero ella decidió que yo no le pagara más el colegio a las nenas, me dijo ´vos no le pagás más a las nenas el colegio y yo no te pago más la guardería´. Llamé a la guardería para ver cuánto valía el mes de marzo y para mi sorpresa, desde mayo a marzo, casi un año, que no estaba paga y que no había hecho nada Cinthia. Tuve que ir yo y pagar todo. ¿Querés los comprobantes?", agregó el empresario en diálogo con la emisión del Trece.