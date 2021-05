Clima astrológico para el 16 de Mayo del 2021

Sagitario: un día ideal para recargar pilas al aire libre. La naturaleza te recarga baterías. Sumale ejercicio para sentirte joven y revigorizado. Leo contagia optimismo, genera climas de buena convivencia que es valorado por sus seres cercanos. Los demás buscan tu amena compañía. Aries: mejora notablemente en algunos temas de salud. Huesos, columna, artrosis, dolores musculares, todos achaques de la edad pero que con la cuarentena y la falta de movimiento se acentuaron. Activate.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO PLANETARIO ROJO en el Calendario Maya

No se nace genio, se nace “conectado” con el Universo. Los genios tenían una gran conexión con su Fuente Interior. Sus idean provenían de ese lugar desconocido desde dónde surge lo que aún no se ha creado. Así nacieron los grandes inventos, como una Luz que se encendía en su conciencia. Muchos de ellos reconocen que eran personas comunes y que no tenían nada en especial. Sus ideas brillantes provenían de su conexión, poseían comunicación telefónica directa con el Creador.

AFIRMACION DEL DIA

Dentro de mi hay un genio en potencia.