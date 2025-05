Así es Christopher, el hijo de 19 años de William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer

Christopher Alexander Levy, el hijo mayor del reconocido actor William Levy, quien interpreta a Sebastián en Café con aroma de mujer; y la actriz Elizabeth Gutiérrez, es un joven talentoso y dedicado, destacándose en el ámbito académico y deportivo.

Recientemente, el joven se graduó de la secundaria y va a seguir su formación académica en Miami, donde fue reconocido por sus méritos en el baseball.

Christopher, el hijo de 19 años de William Levy se destaca en el ámbito deportivo y académico

El joven de 19 años se graduó recientemente en American Heritage School de Plantation, Florida, una institución reconocida por su excelencia académica y programas deportivos de alto nivel. Christopher, apasionado por el béisbol desde temprana edad, ha sido parte del equipo de la escuela y ha recibido reconocimientos por su desempeño en el campo.

William Levy, orgulloso de los logros de su hijo, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje: "¡Mi campeón! No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti. Ver en el talentoso joven que te has convertido, con ese corazón de oro, ha sido una bendición. Todo ese esfuerzo dentro y fuera del campo de béisbol está dando frutos poco a poco. Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado".

Christopher Levy

Elizabeth Gutiérrez también expresó su emoción y orgullo por su hijo en este día tan especial. A través de sus redes sociales, compartió fotografías y videos de la ceremonia, acompañados de un mensaje lleno de amor: "¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Estoy tan orgullosa de ti! Y te amo con todo mi corazón. ¡Vive tus sueños, mi amor! ¡Siempre estaré a tu lado! ¡Te amo para siempre!".

A pesar de su separación en 2024, William y Elizabeth han demostrado mantener una relación cordial, especialmente en momentos importantes para sus hijos. Ambos estuvieron presentes en la ceremonia, acompañados también por su hija menor, Kailey, de 15 años, quien ha mostrado interés en seguir los pasos de su papá en la actuación.

Christopher, además de sus logros académicos y deportivos, ha enfrentado desafíos personales. En 2020, sufrió un grave accidente con un carrito de golf que le causó lesiones severas en la rodilla. Gracias a su determinación y esfuerzo, logró recuperarse y continuar con su pasión por el béisbol.

Christopher Levy fue reconocido un periódico local

Con su reciente graduación, Christopher se prepara para iniciar una nueva etapa en su vida. Está comprometido para jugar béisbol en el Miami-Dade College, donde continuará desarrollando su talento y persiguiendo sus sueños.

Este logro marca un importante hito para Christopher, pero también refleja el amor y apoyo incondicional de sus padres. Si bien el hijo de William Levy no parece estar interesado en seguir los pasos de su padre, está claro que se destacará en su nueva etapa.

