Durante un día de furia en Turquía, la China Suárez compartió el terrible mensaje que recibió de parte de un abogado llamado Guillermo Gastón López, quien integraría el estudio de Payarola, abogado de Wanda Nara, en el que se refería a su hijo menor, Amancio, de forma polémica y despectiva.

La furiosa reacción de Benjamín Vicuña, padre del niño, no se hizo esperar y en el programa de Mariana Fabbiani contaron cuál fue la determinante decisión que tomó contra la madre de su pequeño.

Benjamín Vicuña autorizó a sus hijos, Magnolia y Amancio, a viajar a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi. Los momentos de felicidad juntos se terminaron cuando la actriz recibió un polémico mensaje de un usuario de Instagram y presunto integrante del bufete de abogados de Payarola, letrado de Wanda Nara.

Indignada y súper enojada con el usuario, la artista reveló que se llama Guillermo Gastón López y le respondió: “Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio”.

Además, escribió furiosa: “Aún no me entra en la cabeza como alguien puede destilar odio contra un niño”. A partir de entonces, sus abogados le iniciaran acciones legales a este hombre y la propia artista aseguró que esto no quedaría impune.

Por su parte, el periodista Guido Záffora contó en DDM que Benjamín Vicuña está furioso no sólo con esta persona sino también con su ex pareja y madre de sus hijos por la constante exposición en redes sociales.

“Vicuña se entera de un comentario del estudio de Payarola, de este abogado o semi-abogado, persona que trabaja con Nicolás Payarola, Guillermo Gastón López. Cuando se entera de cómo trata a su hijo, Amancio, algo que es una vergüenza como se refiere a un menor de edad, el actor dijo, ‘ya se terminó, basta de exponer a mis hijos, basta de exponerlos mediáticamente. Yo a este tipo lo voy a ir a buscar’”, contó el joven sobre la reacción del actor chileno.

Y brindó más información: “Benjamín se entera de este comentario porque lo ve publicado y estalla, estalla en furia. Ahí se enoja con la China, hay que decir que Vicuña es un muy buen padre, la China también y se ocupan”.

Por último, el panelista contó qué piensa el artista sobre la exposición y los continuos ataques en redes hacia sus pequeños: “El tema es que lo que siente Benjamín es que hay un hostigamiento mediático hacia sus hijos, hacia Magnolia y Amancio (los nenes que tiene con la China). Ahí, Vicuña pone un freno y dice, ‘hasta acá llegamos con el tema de mis hijos y cómo se expone’”.

Sin dudas, este panorama marca un punto de quiebre en la buena relación que mantenían Benjamín Vicuña y la China Suárez por el bienestar de sus hijos en común. Habrá que ver si llegarán a un acuerdo para preservar su intimidad o es el comienzo de una guerra entre los actores.