Cómo están hoy Christopher y Kailey, los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron en mayo de 2024, pero el bienestar de sus hijos siempre fue su prioridad. Christopher, de 19 años, sigue creciendo como joven estrella del béisbol; mientras que Kailey, de 15, avanza con paso firme entre sus proyectos personales y su ilusión por el mundo de la actuación.

En la estructura familiar actual, el joven deportista continúa viviendo en Florida con su papá, donde compatibiliza estudios y deporte, mientras que Kailey está más vinculada a la trayectoria de su madre, residiendo con ella, según fuentes cercanas.

Así están hoy Christopher y Kailey, los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Christopher nació en 2006 y está a punto de empezar una nueva etapa: el joven jugará al béisbol en Miami-Dade College tras graduarse de la secundaria este año. En una entrevista de junio de 2023, reconocía que “el béisbol es su nexo” con William.

William y Christopher Levy

Su pasión por el deporte no estuvo exenta de dificultades. En 2020 sufrió una grave lesión de rodilla tras volcar un carrito de golf en Weston, Florida, lo que requirió cirugía y meses de recuperación. Su padre destacó entonces su fortaleza: “Este chico tiene un gran corazón, nada lo va a tirar para abajo”. Actualmente, recuperado, se destacó como "Sports Illustrated Player Of The Week in South Florida".

Christopher Levy

Kailey cumplió recientemente 15 años y, aunque todavía mantiene un perfil más reservado, manifestó querer seguir los pasos artísticos de su padre. En sus redes sociales suele mostrar el estrecho vínculo que tiene con su familia y va denotando su interés por la moda.

Kailey Levy

En su último cumpleaños, Elizabeth le dedicó unas emotivas palabras en Instagram, destacando lo unida que es con su hija.

Kailey Levy

A pesar de la ruptura entre los actores, ambos mantienen una relación cordial centrada en sus hijos. Se los ha visto unidos en celebraciones importantes: las fiestas de fin de año de 2025 contaron con la presencia de ambos padres y los chicos, reforzando la idea de que la prioridad es su crianza conjunta.

Así es que Christopher y Kailey, los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, están forjando sus caminos, acompañados por sus padres y cumpliendo sus sueños.

