De vendedor a obrero y actor: todos los trabajos de Juan Guilera hasta consagrarse como galán de novelas

Juan Guilera, conocido por su participación en Patito feo, reveló recientemente cómo fue su camino profesional tras alcanzar la fama a temprana edad y enfrentarse, luego, a la incertidumbre laboral. El actor argentino compartió en una entrevista con The Suso’s Show que, pese al éxito inicial de la serie que lo hizo conocido en Latinoamérica, se vio obligado a desempeñar diversos trabajos lejos de la actuación.

“Patito feo fue como un trampolín en mi carrera. Yo tenía 21 años y pensé que ya estaba, que nunca más me iba a faltar trabajo. Pero no fue así, pobre iluso”, relató Guilera. Tras terminar el proyecto, el actor no consiguió nuevas oportunidades inmediatas y, con los ahorros disminuyendo, buscó otras formas de sustento.

Juan Guilera

Los trabajos de Juan Guilera antes de retomar su carrera como actor

Durante ese tiempo, trabajó en una galería de arte, en un videoclub, hizo telemercadeo y, finalmente, aceptó la propuesta de su padre para trabajar como obrero de construcción. Su padre, arquitecto, le ofreció un puesto en una obra para ayudarlo a cubrir sus gastos. “Ya vivía solo, tenía mi carro, pero no llegaba a pagar el alquiler. Le dije a mi viejo que no podía más y me dijo: ‘Vení a trabajar a la obra’”, contó.

Juan Guilera

Guilera trabajaba desde las seis de la mañana, llegaba en moto y, aunque era el hijo del arquitecto, debía cumplir con las tareas al igual que todos. Incluso, algunos compañeros lo reconocían por su pasado en televisión, lo que generaba ciertas burlas por su falta de experiencia.

Años después, tras superar esta etapa, Juan retomó su carrera actoral y recientemente protagonizó la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, producción que ya finalizó en las pantallas de Caracol Televisión.

Además de hablar de su vida profesional, el actor también se refirió a una de las experiencias más duras que enfrentó: la enfermedad y posterior muerte de su padre por un cáncer terminal. Contó cómo vivieron en familia el proceso desde el diagnóstico, cuando detectaron un tumor en un riñón, hasta el avance del cáncer al esófago. “Nos reunieron para decirnos que no había nada más que hacer. Él no lo sabía aún, y fue mi decisión contarle”, relató.

Con honestidad y emoción, Juan Guilera compartió cómo este proceso marcó su vida y lo motivó a valorar las segundas oportunidades, tanto en lo personal como en lo profesional.

F.A