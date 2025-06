Andrés Toro, el reconocido actor colombiano, compartió detalles sobre su nueva vida en Estados Unidos, después de haber dejado Colombia para que el futuro de su familia tome otro rumbo.

Según contó el artista, a través de sus redes, tomó esta decisión junto a su esposa e hijos con el objetivo de priorizar el bienestar de su familia y explorar oportunidades fuera de Colombia.

La nueva vida de Andrés Toro en los Estados Unidos: colchones en el piso y nevera vacía

Andrés Toro, el reconocido actor de "Nuevo rico, nuevo pobre" y "Café con aroma de mujer", se instaló en Estados Unidos con su esposa e hijos con el objetivo de cambiar de rumbo.

“Bueno muchachos, llegó el momento de irnos, ya quedó esto vacío, gracias señor por tanto”, expresó Toro hace meses a través de un video que compartió en redes sobre la decisión tomada.

Si bien uno de los principales motivos por el que decidieron emigrar a Estados Unidos fue el deseo de su esposa de homologar su título de odontóloga en el país norteamericano, lo que le permitirá ejercer su profesión en condiciones más favorables, el actor también remarcó la importancia de que sus hijos crezcan en un entorno multicultural y aprendan inglés desde pequeños.

Desde que arribaron al país, el ex participante de Masterchef compartió postales de cómo fue el proceso de adaptación al nuevo hogar y se pudo ver el gran sacrificio de la familia para lograr instalarse. En cada uno de los ambientes se ven cajas de mudanza y colchones ubicados en el piso, donde la pareja y sus herederos duermen.

La nueva vida de Andrés Toro en Estados Unidos

En febrero de 2025, el actor anunció su decisión después de una profunda reflexión: “Nos vamos a vivir a Estados Unidos. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y nos vamos. No me malentiendan, yo amo a Colombia, aquí están mis raíces, mis amigos, mi familia, aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo, pero como papá, como esposo, en este momento, mi prioridad es mi familia”, contó.

“Ustedes saben, yo les he contado, mi esposa quiere homologar su carrera en Estados Unidos y creo que es un buen momento para que mis hijos aprendan inglés, tengan nuevas experiencias y el futuro de mi familia es muy importante para mí”, explicó respecto a lo que habían elegido hacer por el bienestar no solo de sus hijos sino por la carrera de su esposa.

“No les voy a mentir, se me hace así, a mí me da miedo, pero cualquier sacrificio por la familia vale la pena”, cerró antes de llevar adelante su decisión.

Andrés Toro, parte del reparto de “Café con aroma de mujer” dejó Colombia y mostró cómo fue su llegada a Estados Unidos junto a su familia. Ahora intentan adaptarse a su nuevo hogar pero harán lo mejor para desarrollarse como profesionales y salir adelante por sus hijos.

MVB