J Balvin deja a todos sin palabras con su cambio físico

J Balvin no deja de sorprender a su público, pero esta vez el impacto no viene solo de su música. En medio de su gira mundial, Back to the Rayo 2025, el artista dio un show en Las Vegas, donde dejó sin palabras a su audiencia por el increíble cambio físico que consiguió en las últimas semanas.

El increíble cambio físico que consiguió J Balvin

J Balvin está viviendo uno de los momentos más explosivos de su carrera, pero no solo por su éxito musical. Su reciente presentación en Las Vegas dejó mucho de qué hablar y no únicamente por su repertorio. Con una imagen completamente renovada, el artista reveló un cambio físico impresionante que dejó sin palabras a sus fanáticos.

Desde sus inicios, el cantante es reconocido por su estilo vibrante, su energía en el escenario y su conexión única con el público. Sin embargo, este nuevo capítulo de su vida marca una transformación que va más allá de lo estético. Para él, la disciplina y el bienestar tomaron protagonismo, convirtiéndose en pilares esenciales en su rutina diaria.

Consciente de la importancia de la salud para poder dar el cien por ciento arriba del escenario, J Balvin incluyó en su preparación al entrenador José Fernández, quien ya trabajó con varias celebridades anteriormente. Por lo que inició un estructurado plan de alimentación y entrenamiento que lo llevó a bajar 14 kilos en apenas dos meses.

“Gracias a la disciplina, J Balvin ha logrado perder 14 kilos”, comentó el preparador físico. A su vez, explicó que logró todo este cambio con una mejora en la calidad de su dieta y estableciendo rutinas de ejercicio que combinan entrenamiento funcional, levantamiento de pesas y sesiones de cardio. Cada uno fue seleccionado con el fin de potenciar su resistencia en el escenario, mejorando su movilidad.

Por su parte, J Balvin habló en un video publicado en las redes sociales de su entrenador, donde reveló que se siente cómodo con su nueva alimentación. “Ahora sé lo que puedo comer simplemente con mirarlo”, expresó. En la misma línea, destacó la importancia del apoyo de su pareja, Valentina Ferrer, a quien calificó como uno de los pilares fundamentales en su vida.

En cuanto a la alimentación, J Balvin optó por un enfoque equilibrado basado en proteínas magras, vegetales frescos y carbohidratos de calidad, evitando excesos y eliminando los alimentos ultraprocesados de su dieta. Todo esto bajo la supervisión de José Fernández y algunos expertos en nutrición.

Sin duda alguna, el cambio físico que consiguió J Balvin en estos meses no solo dejó sin palabras a su público, sino que se nota en su desempeño sobre el escenario. Su energía se multiplicó, sus movimientos son más fluidos y la seguridad con la que se presenta ante sus fans alcanzó un nuevo nivel. Las imágenes de su show en Las Vegas se viralizaron rápidamente, causando furor en las redes sociales.

