Moria Casán es la diva número 1 de la Argentina y lo demuestra en cada oportunidad, sea como jurado del Bailando, como conductora de su programa de streaming o hasta participando en videoclips de figuras como Lali, pero algo que hace muy bien y no se ve, quizá, tanto, es ser abuela. Helena y Dante son hijos de Sofía Gala y nietos de La One, y con sus fuertes personalidades lo demuestran.

En una reciente entrevista, la celebridad argentina habló de cuál cree que será el futuro de sus nietos quienes ya demuestran que los genes artísticos los han marcado.

Moria y sus nietos, Helena y Dante

Helena y Dante, los nietos de Moria Casán que sueñan con seguir los pasos de su abuela

Moria Casán se muestra como la abuela más cool de la argentina y la relación que deja ver con sus nietos, Helena y Dante, lo confirma. En una entrevista, la diva habló sobre el futuro profesional de los hijos de Sofía Gala Castiglione y sostuvo que ambos irían por las ramas artísticas.

“Estuvieron en el debut de Brujas. Dante la vio completa y le encantó. Cuando terminó le dio a todas las chicas una devolución. Él es muy observador. Fuimos a comer después de la función y le dijo a Nora: 'Qué graciosa que sos'”, comentó sobre los herederos de la actriz de “Lo que se tiene se pierde para siempre”.

Ambos son hijos de grandes artistas, mientras que Helena nació fruto de la relación que Sofía tuvo con Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos, Dante es el heredero del músico, Julián Della Paolera.

Dante Della Paolera y Helena Tuñón

Haciendo uso de su “lengua karateka”, pero con amor de abuela, Moria señaló que “Dante es súper lanzado” y que “más metida para adentro es Helena, que tiene 16 años, pero de todos modos de tranquila no tiene nada. Tiene una intensidad de adolescente”.

En cuanto a la elección de una profesión, teniendo 16 y 10 años, La One afirmó que “creo que Helena quiere seguir dirección cinematográfica y Dante quiere ser famoso. Todavía no sabemos... No es que quiere ser famoso por la fama, sino que él quiere ser algo”.

Además, remarcó que “consejos yo no puedo dar. Creo que los chicos se manejan de acuerdo a las experiencias y a lo que ven en el hogar”, y dejó ver que acompaña las decisiones maternales de su hija.

“Lo que les diría a ellos es que no sigan lo que uno hace porque cada uno es independiente, pero les remarcaría que no negocien su libertad. Que hagan lo que sientan que tienen que hacer. La madre no es una mujer que mete mandatos”, sostuvo sobre Sofía, su hija y compinche.

Helena, Dante y Sofía Gala

Moria Casán dejó ver el orgullo que siente por sus nietos, Helena y Dante, y la emoción que le provoca que puedan apreciar el arte tal y como lo hacen ella y Sofía, al igual que los padres de ambos niños.

