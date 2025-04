Ayer en “A la tarde”, Ángela Burgos habló en un móvil en el que la presentaron como abogada de Mauro Icardi. La joven treintañera habló sobre la causa del futbolista contra Wanda Nara, pero pocas horas después de sus declaraciones el jugador del Galatasaray salió a desmentirlo vía sus historias de Instagram.

"Falso ¿Esta es la misma que busca prensa desde diciembre? Dejen de darle prensa a cualquiera que se cuelga de mi nombre. Ya el título de abogada al lado de mi nombre le queda grande”, expresó furioso el delantero junto con varios emojis de alarmas.

El descargo de Mauro Icardi a Ángela Burgos

Ángela Burgos, la supuesta abogada acusada por Mauro Icardi, se defiende de los dichos del futbolista

No conforme con su desempeño en la entrevista de ayer, y en vista hacia los últimos acontecimientos, la joven volvió para dar el segundo round en el programa de Karina Mazzocco. Allí, Ángela Burgos dejó fluir su lengua e incluso protagonizó un presunto episodio de violencia tras bambalinas.

"Yo conozco a Mauro Icardi en un vínculo de amigos, si uno quiere negar un amigo eso ya es cosa de él, pero no es un delito", comenzó contando. Sin embargo, pronto aprovecharía el micrófono para reclamar a la producción por no haberla invitado al estudio. "Yo les pedí que me invitaran al piso y me dijeron que no me invitaban. En 4 minutos llego, me tomo un Uber", decidió sobre la marcha la joven quien pocos minutos más tarde se encontraría cara a cara con el panel.

Una vez que arribó, se desataron mayores conflictos. Ya desde el piso la mediática habría evadido las preguntas sobre los motivos de su vínculo con el jugador. Tras haber tomado contacto con el mensaje en redes sociales del actual novio de la China Suárez, inició acciones legales en contra de él por calumnias e injurias, alegando que afecta a su trabajo como abogada.

Antes del inicio del programa, la joven le habría enviado el documento judicial a los miembros de la producción, pero cuando cuando se encendieron las cámaras negó con contundencia haberlo hecho. "Yo no te envié nada", afirmó. Luego de un par de idas y vueltas terminó por declarar que sí lo había enviado. Y en cuanto a su vínculo con Icardi no quiso referirse al respecto y cortó la nota de manera abrupta, retirándose furiosa durante el corte comercial.

Mauro Icardi y Ángela Burgos

Ángela Burgos, la abogada acusada por Mauro Icardi, se defendió de forma difusa los dichos del futbolista, y aseguró que si bien no fue su apoderada sí mantuvo una amistad con él.

C.G.