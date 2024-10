Ángel di María y Jorgelina Cardoso sortearon las buenas y las malas, se tomaron de las manos y siguieron caminando, y celebraron los más grandes logros. La historia de amor del Fideo y su esposa rompe con todas las barreras de distancia y demuestra que el amor verdadero lo puede todo. La pareja logró formar una hermosa familia de cuatro participantes.

Los detalles de la historia de amor entre Ángel di María y Jorgelina Cardoso

Corría el año 2009, esos días donde las personas no chateaban por WhatsApp, sino por Messenger. A través de esta aplicación, comenzaron las primeras interacciones entre Ángel di María y Jorgelina Cardoso. La mujer le contó a Marley: “Le mandé un mensajito pidiéndole que vuelva a Rosario Central”. Con un amor muy grande por "el club de sus amores", Cardoso aprovechó que tenían relación gracias a una prima de él.

"Su prima es amiga mía de la secundaria. Así que empezamos a charlar mientras él ya llevaba dos años viviendo en Lisboa, hasta que me dio el ultimátum y viajé a conocerlo, me apuró y me fui", reveló en el programa "Por el mundo". La realidad era que la mujer vivía en Rosario y el futbolista ya era jugador del Benfica. Esto hizo que fueran más complicadas las citas, pero en ningún momento se rindieron. Pasaron muchos días de chats, mudanza a Madrid, y encuentros esporádicos. La conexión entre ellos, valga la analogía, fue muy sincera y única.

Finalmente, en 2011, la pareja se concretó y dieron el sí frente a más de 200 invitados, en la histórica Catedral de Rosario. La fiesta fue una celebración llena de amor y amistades, organizada en su totalidad por Claudia Villafañe y su empresa de organización de eventos. En 2013, nació prematuramente Mía, la primera hija de Jorgelina y Ángel. Si bien fue un nacimiento complicado, la pareja sorteó al destino y lograron lo imposible. Pía nació en 2017, y cerró la familia feliz.

"Somos muy compañeros, ahí está el secreto, somos un poco más que marido y mujer, somos muy unidos", explicó Cardoso a Marley. Con una actitud confrontativa, la mujer luchó contra las críticas que recibió el amor de su vida, a lo largo de su carrera futbolística. “Yo soy diferente, me decía”, contó la esposa de Ángel que le decía.

Ángel di María y Jorgelina Cardoso son el ejemplo de amor verdadero, y de enfrentar las adversidades con la mejor compañía. Sin importar las distancias, las profesiones y las críticas, ambos se mantuvieron de la mano y crearon su pequeño imperio con Mía y Pía. En la serie de Netflix, "Romper la pared", ellos invitan a la intimidad del hogar y muestran lo que se puede lograr con cariño y paciencia.

