Conocé a Mía Martin, la hija de 15 años de Matías Martin y Natalia Graciano 

Si hay alguien que resguarda bajo siete llaves su vida privada ese es Matías Martin como muchas otras celebridades argentinas. El conductor y también comentarista de fútbol esta vez hizo un excepción y publicó fotos de su hija Mía, fruto de su amor con su esposa la modelo Natalia Graciano.

Matías Martín mostró a su hija súper divertida en un recital con festival con él y otras de ella en un parque cuando aún la pandemia no azotaba al país. Lo hizo porque hoy su amada princesa cumple 15 años. Mía tiene su cuenta de Instagram privada y si bien sigue a más de mil personas no tiene publicaciones y claro la siguen su padre y la expareja de él Nancy Dupláa con quien Matías tuvo a Luca, su primer hijo. La joven está en plena secundaria y no se conocía fotos o habría que remontarse mucho en el pasado para verla. Esta enorme, hermosa y parecida a su mamá. Mirá.

El emotivo mensaje de Matías Martin a su hija por sus 15 años y los saludos de Nancy Dupláa

Junto con un carrete de fotos Matías Martin le escribió un sentido mensaje a su hija por sus 15 años.

"Hoy se cumplen 15 años desde que te alcé y abracé por primera vez. Como llorabas!!! Me encanta verte tan grande y acompañarte en todo lo hermoso que te está pasando. Estás feliz y luminosa Pochita. Ya volveremos a viajar y a ver festivales juntos. @miamartinn_", escribió él.

Mientras que Nancy Dupláa con quien tiene a Luca y se llevan de maravilla le dedicó el siguiente mensaje: "Feliz cumple Mimi hermosa! Y tan buena onda @miamartinn_"