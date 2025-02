Luego del problema que se desató entre Yanina Latorre y la China Suárez, la polémica se encendió con Gonzalo Heredia al ser acusado como uno de los hombres que estuvieron con la modelo estando casados. Tras haberse defendido el actor y su mujer, negando el affaire, la angelita dio una contundente frase asegurando que existe material.

Yanina Latorre

La contundente frase de Yanina Latorre a Gonzalo Heredia: “Hay material” tras negar su affaire con la China Suárez

En medio de la polémica que se desató entre Yanina Latorre y la China Suárez, la periodista había nombrado que Gonzalo Heredia le había sido infiel a Brenda Gandini con la modelo mientras grababan Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece), lo que habría sido la causa de su crisis en esos años.

Gonzalo Heredia y China Suárez

Por su parte, ambos actores salieron en los medios con rapidez para desmentir las versiones que había dado la angelita. Heredia le comunicó a Ángel de Brito que nunca había estado con la influencer. Además, Brenda, cansada de la polémica aclaró: “Me molesta que se digan cosas que no son”.

Sin embargo, Latorre no se quedó callada y, a pesar de estar en Miami, hizo una aparición por llamada por Bondi Live donde le contó a todos los oyentes que “hay material” que prueba la infidelidad. Esto llevó a Pepe Ochoa a consultarle sobre sus posteos en redes sociales, donde nombró a gran cantidad de famosas.

“Ninguna lo contestó, todas lo vieron. Solo me contestó Brenda Gandini, y no voy a discutir con ella, no me importa. Le mando todos los videitos de YouTube de los programas donde se habló de esto”, expresó la panelista. Durante la grabación de ATAV, todos los rumores giraban en que la crisis estaba instalada entre Gandini y Heredia por lo que él se estaba acercando a Suárez.

“Gonzalo le escribió a Ángel, le dijo que es mentira. Bueno, está bien. Igual habría que decirle a Gonzalo que hay fotos, porque hay material”, concluyó Yanina con su característico estilo desafiante. Siguiendo esta línea aseguró que las fotos existen y fueron tomadas en una fiesta de la producción de la serie donde los dos fueron capturados ‘chapando’.

Yanina Latorre

Cabe destacar, que la esposa de Diego Latorre es una de las periodistas que más cubrieron y siguen cubriendo con fervor, los affaire de la ‘nipona’. Es por esto que la novia de Mauro Icardi le trató de iniciar acciones legales, pero ante las constantes provocaciones de la actriz, la angelita reaccionó publicando la lista de las ‘mujeres afectadas’ por ella.

Ante el descargo con el que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini buscaron aplacar la polémica que se encendió tras la lista, Yanina Latorre soltó una contundente frase que dejaría en descubierto al actor y a la China Suárez. Hasta el momento, ninguno de los actores volvió a contestar ante los dichos de la angelita.

VDV