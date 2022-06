Daniel Scioli y Gisela Berger, enamorados: todas las fotos de la pareja en una megafiesta

Fue un regreso a la política local y al amor, al menos en lo que refiere a lo público. El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, reapareció el viernes 17 junto a su pareja y madre de su hija Francesca, Gisela Berger, en el festejo por los 16 años del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).

El evento reunió a 5 mil personas en Costa Salguero y el anfitrión fue Facundo Moyano –secretario adjunto de la entidad–, quien estuvo acompañado por su esposa, Eva Bargiela. La última vez que se había visto públicamente al exgobernador bonaerense con la modelo y bailarina fue en julio de 2019, cuando ambos viajaron a Italia.

Gisela Berger y Eva Bargiela.

Sin embargo, a finales de ese año se dijo que Gisela y Daniel se separaron. La pareja oficializó en noviembre de 2016, cuando el por entonces candidato a presidente decidió tomarse unas pequeñas vacaciones en un vuelo privado a Punta Cana. Seguido de cerca por la prensa se filtró un video en el que podía verse disfrutando de la playa con una mujer 31 años menor que él.

Gabriel Katopodis y Florencia Cañabate, Facundo Moyano y Daniel Scioli.

Primero se rotuló a Berger como una amante del político, pero fiel a su estilo, el propio Scioli explicó el vínculo que los unía: “El año pasado fue el más exigente de mi vida. Terminó la elección y yo tampoco tenía un matrimonio perfecto, pero a Karina (Rabolini) la tengo en mi corazón, la pongo en otro plano. Es mi familia, tiene una dimensión humana que la dan treinta años juntos. Después del ballotage (con Mauricio Macri), elegimos estar cada uno por su lado”, explicó en aquel entonces Scioli sobre cómo concluyó su relación con la exmodelo y empresaria.

Con respecto a cómo se dio su acercamiento a la bailarina de ShowMatch Scioli aseguró que fue por casualidad pero que poco a poco se vio cautivado por su personalidad. “Como uno se conoce… de casualidad. Se ve una vez, después otra, después te saludás… así se dio”, se sinceró el exmotonauta.

Facundo Moyano y Eva Bargiela.

Al mismo tiempo, Gisela dio detalles del primer flechazo: precisó que la primera vez que se vieron cara a cara fue durante un evento de modelaje en la Provincia de Buenos Aires. Un año más tarde se convertirían en padres de Francesca, su hija que hoy tiene 4 años de edad. Al poco tiempo, hubo un impasse: La última vez que se había visto al exgobernador bonaerense con la modelo había sido en julio de 2019, cuando viajaron juntos a Italia. Luego de permanecer un tiempo distanciados, volvieron a apostar al amor tiempo antes de que él fuera designado como embajador en Brasil, en 2020. “Fue difícil pero estuvimos hablando muchos temas, analizando un montón de cosas, viendo profundamente qué le pasaba a cada uno, porque a veces uno tiene temas por los cuales actúa como actúa (...) Pero bueno, pude entender ciertas cosas y creo que el amor supera un montón de situaciones y cosas”, dijo Berger sobre las dificultades que atravesaron como pareja.

Facundo Moyano, Eva Bargiela y Héctor Maugeri.

Luego de la crisis, ambos pasaron a una suerte de ostracismo mediático, ayudado porque Scioli se alejó de la primera plana de la política. Hasta que asumió como embajador en Brasil en junio de 2020. Fuentes cercanas al exgobernador aseguran que al aceptar el cargo, ya se habían reconciliado. De hecho, a ella se la vio en diversas oportunidades en Brasilia, sede de la embajada argentina en ese país, e incluso vieron juntos la final de la Copa América, en julio de 2021.

Pero la decisión fue mantener el perfil bajo. Hasta ahora que Scioli regresó a la Argentina para ocupar el cargo de ministro de Desarrollo productivo en reemplazo de Matías Kulfas. ¿Es una revancha política para Scioli tras la derrota electoral de 2015 a manos de Macri? “No, jamás tomo la vida en términos de revancha y además no tengo porqué tomarme revancha de nada. Además, si pensara que esto es una revancha sería también desvalorizar lo que significa ser embajador argentino en Brasil, donde pudimos reimpulsar una relación que era muy compleja y distante y que no tenía una agenda de las características de la que hemos reconstruido”, explicó el ahora ministro.

Lizy Tagliani y su nuevo novio.

Nacido el 13 de enero de 1957 en Villa Crespo, el ocho veces campeón mundial de motonáutica, inició su carrera política cuando en 1997 lo convocó Carlos Menem y resultó electo diputado nacional por la Ciudad. En plena crisis de 2001, asumió como secretario de Turismo y Deporte, luego fue vicepresidente de Néstor Kirchner, dos veces gobernador bonaerense (2007- 2015); diputado por la Provincia y embajador en Brasil. En 2015, se recibió de Licenciado en Comercialización.

Hijo de Esther Méndez y José Osvaldo Scioli, tiene dos hijas, Lorena y Francesca, fruto de su vínculo con su actual pareja. ¿Estará pensando Berger en vestir el traje de primera dama en una hipotética candidatura presidencial de Scioli en 2023? Por ahora, Scioli se muestra cauto: “¡No, de ninguna manera! No quiero que haya ninguna especulación. De ninguna manera estoy pensando en eso, sería una irresponsabilidad y un contrasentido con lo que me movilizó a aceptar esta convocatoria del Presidente. La única aspiración o ambición personal que tengo es que al Gobierno le vaya bien”. Y reafirmó su postura: “No, no iría a una PASO porque ni siquiera soy precandidato ni estoy pensando en eso”.

Daniel Scioli y Gisela Berger.

Al menos en sus charlas con Facundo Moyano, la posible candidatura no fue tema de conversación. Ambos se pusieron al día al igual que sus compañeras, quienes tienen una excelente relación. Todos disfrutaron de la espectacular fiesta en Costa Salguero de SUTPA para sus afiliados con la convocatoria de importantes figuras del ámbito político, deportivo y reconocidos artistas.

Además de Scioli, estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a nueva comisión directiva del sindicato, integrada en su mayoría por mujeres, y encabezada por la Secretaria General, Florencia Cañabate. La velada comenzó con un catering para el deleite de los invitados en medio de una ambientación pocas veces vista: un jardín tecnológico. Un show de ambientación en el que los invitados sintieron estar dentro de un bosque montado con pantallas, iluminación y sonido de última generación.

El concejal Héctor Griffini y el músico Agustín De Mare

Acompañados por una docena de artistas circenses que fueron el foco de los flashes mientras interactúan con el público vestidos de libélulas y mariposas. La conducción estuvo cargo del histórico presentador del sindicato, Darío Pardo, que junto a Jey Mammon hicieron delirar a los asistentes y dieron paso a distintos segmentos de baile de la mano del reconocido DJ Fer Palacio, L-Gante y un cierre a puro cuarteto y cumbia a cargo del conjunto cordobés “La K’onga”.